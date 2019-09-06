Новосибирские лазеры прошли испытания в новом пистолете Минобороны

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Новосибирские лазеры прошли испытания в новом пистолете МинобороныРубрика: экономика
12.09.2019 20:39
Фото из группы "Ростех" "ВКонтакте"
Новый пистолет «Удав» должен заменить устаревший «Пистолет Макарова»; новосибирцы разработали подствольные лазеры для прицеливания.
Современный пистолетный комплекс «Удав» прошёл испытания на ЦНИИ «Точмаше» и готов стать частью программы перевооружения войск. Сегодня, 12 сентября пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о преимуществах нового пистолета.
«Удав» называли «убийцей» устаревшего «Пистолета Макарова» и сравнивали дизайн с западным Glock. Российская разработка создана под под патрон повышенной мощности 9х21 мм, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса. Разработчики называют огневую мощь одним из главных преимуществ оружия перед аналогами – пистолетами Макарова, Ярыгина и другими.
Самозарядный пистолет состоит из композитов, что облегчает вес и повышает устойчивость стрельбы, а также делает универсальным – «Удав» стреляет на мощной жаре и в лютый арктический мороз.
Новосибирский приборостроительный завод специально разработал систему из лазерного и инфракрасного целеуказателя под стволом «Удава», что даёт возможность соответствовать современным требованиям к боевым операциям армии и работе структур МВД и ФСБ. В проекте предусмотрен глушитель для беззвучной и беспламеннной стрельбы.
Разработка «Удава» заняла пять лет, сейчас модель готова к массовому производству.
Никита Манько
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