Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

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Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусствоРубрика: общество
13.09.2019 08:54
Фото Владимира Анискин
Владимир Анискин начал делать сувенирную продукцию; одна из его работ будет стоить от 10 тысяч рублей.
Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин решил монетизировать своё искусство, и продавать сувенирно-подарочные экземпляры своих работ. Об этом он рассказал вчера, 12 сентября, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Владимир опубликовал фотографию с сувениром – срезом рисового зёрнышка с надписью на английском языке «Художник это тот, кто рисует то, что продается. Хороший художник это тот, кто продает то, что он рисует. Пикассо».
Зерно окружено золотым песком и помещено в рамку. Миниатюрист уточняет, что это лишь один из вариантов оформления. Также в комплекте прилагается увеличительное стекло для просмотра надписи. Сувенир продаётся за 10 тысяч рублей.
В дальнейшем Владимир планирует продавать и другие сувениры.
Напомним, 2 сентября 2019 года новосибирский Левша попал в жуткую аварию.
Дарья Мелехова
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