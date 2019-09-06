Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

Фото Владимира Анискин

Владимир Анискин начал делать сувенирную продукцию; одна из его работ будет стоить от 10 тысяч рублей.

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин решил монетизировать своё искусство, и продавать сувенирно-подарочные экземпляры своих работ. Об этом он рассказал вчера, 12 сентября, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир опубликовал фотографию с сувениром – срезом рисового зёрнышка с надписью на английском языке «Художник это тот, кто рисует то, что продается. Хороший художник это тот, кто продает то, что он рисует. Пикассо».

Зерно окружено золотым песком и помещено в рамку. Миниатюрист уточняет, что это лишь один из вариантов оформления. Также в комплекте прилагается увеличительное стекло для просмотра надписи. Сувенир продаётся за 10 тысяч рублей.

В дальнейшем Владимир планирует продавать и другие сувениры.

Напомним, 2 сентября 2019 года новосибирский Левша попал в жуткую аварию.