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Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

Рубрика: общество

13.09.2019 08:54

Фото Владимира Анискин

Владимир Анискин начал делать сувенирную продукцию; одна из его работ будет стоить от 10 тысяч рублей.

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин решил монетизировать своё искусство, и продавать сувенирно-подарочные экземпляры своих работ. Об этом он рассказал вчера, 12 сентября, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир опубликовал фотографию с сувениром – срезом рисового зёрнышка с надписью на английском языке «Художник это тот, кто рисует то, что продается. Хороший художник это тот, кто продает то, что он рисует. Пикассо».

Зерно окружено золотым песком и помещено в рамку. Миниатюрист уточняет, что это лишь один из вариантов оформления. Также в комплекте прилагается увеличительное стекло для просмотра надписи. Сувенир продаётся за 10 тысяч рублей.

В дальнейшем Владимир планирует продавать и другие сувениры.

Напомним, 2 сентября 2019 года новосибирский Левша попал в жуткую аварию.

Дарья Мелехова

Теги: социальные сети микроминиатюрист

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Предложить новость

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Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

сегодня 08:54 Общество 0 Коммент.

Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

General Motors объявил об отзыве автомобилей

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

“Квартету И” дали заслуженных

вчера 22:11 Культура 0 Коммент.

Видео: таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 21:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские лазеры прошли испытания в новом пистолете Минобороны

вчера 20:39 Экономика 0 Коммент.

Школы для будущих академиков выбрала РАН в Новосибирске

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском

вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

вчера 19:35 Хроника 0 Коммент.

Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года

вчера 18:05 Политика 0 Коммент.

Силовики устроили «Шторм» на судоходном шлюзе Новосибирска

вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связи

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы

вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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