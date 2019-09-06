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Обыски проходят в квартире экс-кандидата на пост мэра Новосибирска Сергея БойкоРубрика: политика, общество
12.09.2019 11:08
фото из аккаунта Сергея Бойко в соцсети Twitter
Оперативники пришли с обысками к руководителю штаба Навального в Новосибирске; следственные действия идут одновременно в офисе и квартире Сергея Бойко.
Сегодня утром в офис новосибирского представительства штаба Навального нагрянули оперативники. Как сообщил Сиб.фм источник в Следственном комитете, выемка документов проводится одновременно в офисе и в квартире руководителя штаба Сергея Бойко.
По информации Сиб.фм, работа оперативников связана с возбуждённым в Москве делом о легализации доходов.
Официальных комментариев пока не дают ни в новосибирском Следкоме, ни в полиции.
Напомним, баллотировавшийся на пост мэра Новосибирска Сергей Бойко занял второе место.
Татьяна Картавых
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Обыски проходят в квартире экс-кандидата на пост мэра Новосибирска Сергея Бойко
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