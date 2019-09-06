Обыски проходят в квартире экс-кандидата на пост мэра Новосибирска Сергея Бойко

фото из аккаунта Сергея Бойко в соцсети Twitter

Оперативники пришли с обысками к руководителю штаба Навального в Новосибирске; следственные действия идут одновременно в офисе и квартире Сергея Бойко.

Сегодня утром в офис новосибирского представительства штаба Навального нагрянули оперативники. Как сообщил Сиб.фм источник в Следственном комитете, выемка документов проводится одновременно в офисе и в квартире руководителя штаба Сергея Бойко.

По информации Сиб.фм, работа оперативников связана с возбуждённым в Москве делом о легализации доходов.

Официальных комментариев пока не дают ни в новосибирском Следкоме, ни в полиции.

Напомним, баллотировавшийся на пост мэра Новосибирска Сергей Бойко занял второе место.