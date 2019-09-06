Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы

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Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школыРубрика: общество
12.09.2019 17:38
Фото Сиб.фм
Педагогический коллектив и родители не согласились с решением аттестационной комиссии, по результатам которой не продлили контракт с директором Новосибирской специальной музыкальной школы Александром Марченко; в его поддержку подписали петицию 126 человек.
Письмо с обращением к Министру культуры РФ, в комитет культуры Государственной думы, администрацию президента подписали педагоги одного из лучших образовательных учреждений России. Как ранее писал Сиб.фм, Министерство культуры РФ как учредитель не продлило контракт с директором Новосибирской музыкальной школы Александром Марченко.
«На заседании аттестационной комиссии Александра Тихоновича прервали и не дали до конца выступить. Его обвинили в том, что не представлены планы по развитию образовательного учреждения», – рассказала завуч по научной работе Людмила Гончарова.
Педагоги экстренно собрались на собрание, где подписали письмо в различные инстанции. В письме они обращаются с просьбой сохранить в качестве руководителя Александра Марченко.
«Благодаря нашему директору за 30 лет мы стали одним из лучших образовательных учреждений России. Наши выпускники поступают в лучшие вузы Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и даже зарубежных стран», – сообщила заместитель директора по учебной работе Маргарита Пронина.
В следующем году школе исполнится 50 лет. Она была создана в 1970 году. Вначале она размещалась в трёхэтажном бараке в промышленной зоне Новосибирска на улице Станционной. С приходом Александра Марченко начались работы по строительству нового здания. Сегодня это современный комплекс, в котором обучается около 200 детей. При этом 90 ребят проживают в интернате при школе.
Ежегодно выпускники участвуют в различных смотрах и конкурсах и занимают призовые места.
Буквально за час письмо подписали 126 педагогов и сотрудников Новосибирской специальной музыкальной школы. Сбор подписей продолжается.
Напомним, 11 сентября увольнение директора музыкальной школы № 2 назвали недоразумением.
Анатолий Якимов
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