Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы

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Педагогический коллектив и родители не согласились с решением аттестационной комиссии, по результатам которой не продлили контракт с директором Новосибирской специальной музыкальной школы Александром Марченко; в его поддержку подписали петицию 126 человек.

Письмо с обращением к Министру культуры РФ, в комитет культуры Государственной думы, администрацию президента подписали педагоги одного из лучших образовательных учреждений России. Как ранее писал Сиб.фм, Министерство культуры РФ как учредитель не продлило контракт с директором Новосибирской музыкальной школы Александром Марченко.

«На заседании аттестационной комиссии Александра Тихоновича прервали и не дали до конца выступить. Его обвинили в том, что не представлены планы по развитию образовательного учреждения», – рассказала завуч по научной работе Людмила Гончарова.

Педагоги экстренно собрались на собрание, где подписали письмо в различные инстанции. В письме они обращаются с просьбой сохранить в качестве руководителя Александра Марченко.

«Благодаря нашему директору за 30 лет мы стали одним из лучших образовательных учреждений России. Наши выпускники поступают в лучшие вузы Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и даже зарубежных стран», – сообщила заместитель директора по учебной работе Маргарита Пронина.

В следующем году школе исполнится 50 лет. Она была создана в 1970 году. Вначале она размещалась в трёхэтажном бараке в промышленной зоне Новосибирска на улице Станционной. С приходом Александра Марченко начались работы по строительству нового здания. Сегодня это современный комплекс, в котором обучается около 200 детей. При этом 90 ребят проживают в интернате при школе.

Ежегодно выпускники участвуют в различных смотрах и конкурсах и занимают призовые места.

Буквально за час письмо подписали 126 педагогов и сотрудников Новосибирской специальной музыкальной школы. Сбор подписей продолжается.

Напомним, 11 сентября увольнение директора музыкальной школы № 2 назвали недоразумением.