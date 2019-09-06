«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связи

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«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связиРубрика: общество, проиcшествия
12.09.2019 17:43
фото со страницы «Почты России» в социальной сети «ВКонтакте»
По заверению представителей «Почты России», происшествие не сказалось на работе отделения; деньги и матценности застрахованы.
«Почта России» отреагировала на сообщение Сиб.фм о хищении полумиллиона рублей в отделении связи Майминского района Республики Алтай.
Директор почтового отделения в течение почти года присваивала средства, полученные «Почтой России» за проданный товар, а также похитила пылесос, принадлежащий отделению связи.
Как сообщили в Управлении Федеральной почтовой связи по Республике Алтай, вывести мошенницу на чистую воду помогла служба собственной безопасности.
«Факт присвоения денежных средств был выявлен службой безопасности филиала, после чего документы были переданы в правоохранительные органы. В настоящее время данная сотрудница уволена», – сообщили в УФПС.
В «Почте России» также отметили, что происшествие не оказало влияния на работу предприятия, так как денежные средства и материальные ценности застрахованы.
Напомним, «Почта России» пообещала уволить водителя, который наклеил на служебную машину матерную наклейку.
Татьяна Картавых
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