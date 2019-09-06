Подростка изнасиловали безработные мужчина и женщина

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Подростка изнасиловали безработные мужчина и женщинаРубрика: проиcшествия
12.09.2019 10:59
Фото с сайта shutterstock.com
Мать заявила в полицию через месяц после инцидента; сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подростка 17 лет изнасиловали в посёлке Большая Ижора в Ленобласти. Об этом сообщило издание «Невские Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл 10 августа, однако мать обратилась в полицию только спустя месяц. Женщина заявила, что её 17-летнего сына изнасиловали малознакомые мужчина и женщина. Также мать парня подчеркнула, что оба злоумышленника были безработными.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в августе 2019 года в Курской области начался суд над педофилом, который изнасиловал и убил семилетнего мальчика.
Дарья Мелехова
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