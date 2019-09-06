Несовершеннолетнего задержали по подозрению в педофилии

Фото с сайта shutterstock.com

Преступника удалось найти благодаря местным жителям, которые узнали злоумышленника и сообщили правоохранительным органам.

Полиция Ангарска задержала подозреваемого в домогательстве 10-летней девочки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Преступником оказался 15-летний подросток. Изображение подозреваемого в нападении на маленькую девочку появилось в ориентировке в социальных сети и СМИ.

Практически сразу после публикации портрета в полицию начали поступать звонки от людей, которые узнали злоумышленника. Все данные, предоставленные местными жителями, направили в подразделение уголовного розыска. Специалисты сопоставили данные и нашли предполагаемого преступника.

Сейчас следователи допрашивают подростка и выясняют подробности произошедшего.

Напомним, в августе 2019 года Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор 17-летнему подростку, который в ходе ссоры на перемене в школе нанёс тяжёлую травму ребёнку.