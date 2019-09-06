Погода на выходные в Новосибирске: бесконечные дожди и небольшое потепление

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Погода на выходные в Новосибирске: бесконечные дожди и небольшое потеплениеРубрика: общество
13.09.2019 07:14
фото PIXABAY.COM
Синоптики обещают, что к концу недели потеплеет; лето решило не сдаваться без боя.
Метеорологи предсказывают, что в воскресенье начнётся бабье лето. А до этого новосибирцам придётся одеваться потеплее.
По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в пятницу с утра и до поздней ночи будет идти дождь. Днём температура продержится у отметки +8…+9 градусов, к вечеру заметно похолодает до +3. Ночью возможны заморозки до -1. Ветер будет дуть северо-западный, 4-8 метров в секунду.
В субботу местами будет идти небольшой дождь. Во второй половине дня воздух прогреется до +13…+15 градусов. К ночи похолодает до +8. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Синоптики говорят, что в воскресенье выпадет много осадков. Но есть и хорошая новость — на улице заметно потеплеет до +16…+18 градусов Цельсия. Всё говорит о том, что лето решило не сдаваться без боя. Слабый ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
Напомним, 12 сентября стало известно, что, пережив первую ночь с заморозками, новосибирцы попросили включить отопление.
Никита Минин
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