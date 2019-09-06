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Погода на выходные в Новосибирске: бесконечные дожди и небольшое потепление

Рубрика: общество

13.09.2019 07:14

фото PIXABAY.COM

Синоптики обещают, что к концу недели потеплеет; лето решило не сдаваться без боя.

Метеорологи предсказывают, что в воскресенье начнётся бабье лето. А до этого новосибирцам придётся одеваться потеплее. 

По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в пятницу с утра и до поздней ночи будет идти дождь. Днём температура продержится у отметки +8…+9 градусов, к вечеру заметно похолодает до +3. Ночью возможны заморозки до -1. Ветер будет дуть северо-западный, 4-8 метров в секунду.

В субботу местами будет идти небольшой дождь. Во второй половине дня воздух прогреется до +13…+15 градусов. К ночи похолодает до +8. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Синоптики говорят, что в воскресенье выпадет много осадков. Но есть и хорошая новость — на улице заметно потеплеет до +16…+18 градусов Цельсия. Всё говорит о том, что лето решило не сдаваться без боя. Слабый ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. 

Напомним, 12 сентября стало известно, что, пережив первую ночь с заморозками, новосибирцы попросили включить отопление.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область погода

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вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

вчера 19:35 Хроника 0 Коммент.

Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года

вчера 18:05 Политика 0 Коммент.

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вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связи

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы

вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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