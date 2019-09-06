Пробившего голову продавщице худощавого парня ищут в Новосибирске

Фото ГУВД НСО

Подозреваемого разыскивают с начала месяца; женщина в больнице с тяжёлой травмой головы.

Неизвестный напал на продавщицу в Ленинском районе города, сообщает ГУ МВД по Новосибирску. Инцидент произошёл днем 31 августа в одном из табачных киосков левого берега. Мужчина несколько раз ударил женщину по голове молотком. Продавщицу доставили в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

Нападавший попал на камеры видеонаблюдения – высокого худощавого мужчину со впалыми щеками и русыми волосами сейчас разыскивает полиция. В отношении парня завели уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию.

Напомним, в июне неадекватный омич напал с топором на посетителей магазина.