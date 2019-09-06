Пробившего голову продавщице худощавого парня ищут в Новосибирске

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Пробившего голову продавщице худощавого парня ищут в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
12.09.2019 17:59
Фото ГУВД НСО
Подозреваемого разыскивают с начала месяца; женщина в больнице с тяжёлой травмой головы.
Неизвестный напал на продавщицу в Ленинском районе города, сообщает ГУ МВД по Новосибирску. Инцидент произошёл днем 31 августа в одном из табачных киосков левого берега. Мужчина несколько раз ударил женщину по голове молотком. Продавщицу доставили в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой.
Нападавший попал на камеры видеонаблюдения – высокого худощавого мужчину со впалыми щеками и русыми волосами сейчас разыскивает полиция. В отношении парня завели уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию.
Напомним, в июне неадекватный омич напал с топором на посетителей магазина.
Эмиль Фукс
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