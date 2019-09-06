Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

Фото подписчика группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На мужчину при падении упало несколько бетонных плит; очевидцы говорят, что рабочий в сознании.

Промышленный альпинист выполнял работы по ремонту и упал на козырёк подъезда, сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл в Калининском районе на улице Дуси Ковальчук, 238. Мужчина передвигался по выступам жилого дома, однако в один момент они не выдержали и обломились. При падении на альпиниста рухнуло несколько сломанных плит.

В ГУВД прокомментировали Сиб.фм, что мужчина упал с небольшой высоты во время мытья окон. Пострадавшего госпитализировали с подозрениями на перелом бедра. Подробности будут выяснять в Заельцовском отделении полиции.

Напомним, в июне житель Томска упал с моста на железнодорожные пути.