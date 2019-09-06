Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

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Промышленный альпинист упал на козырёк подъездаРубрика: проиcшествия
12.09.2019 17:18
Фото подписчика группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
На мужчину при падении упало несколько бетонных плит; очевидцы говорят, что рабочий в сознании.
Промышленный альпинист выполнял работы по ремонту и упал на козырёк подъезда, сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл в Калининском районе на улице Дуси Ковальчук, 238. Мужчина передвигался по выступам жилого дома, однако в один момент они не выдержали и обломились. При падении на альпиниста рухнуло несколько сломанных плит.
В ГУВД прокомментировали Сиб.фм, что мужчина упал с небольшой высоты во время мытья окон. Пострадавшего госпитализировали с подозрениями на перелом бедра. Подробности будут выяснять в Заельцовском отделении полиции.
Напомним, в июне житель Томска упал с моста на железнодорожные пути.
Эмиль Фукс
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