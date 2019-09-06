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Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

Рубрика: наука

13.09.2019 07:28

Фото с сайта Pixabay.com

Кандидатуры специалистов выдвинули объединённые учёные советы по разным направлениям; звания получили специалисты в самых разных областях.

На общем собрании СО РАН было принято решение дать пяти зарубежным учёным звание «Почётный доктор Сибирского отделения РАН», сообщило издание «Наука в Сибири». Кандидатуры специалистов выдвинули объединённые советы СО РАН по различным направлениям.

Звание получили академик Монгольской академии аграрных наук профессор Бадарчийну Бяамбаа и член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Владимир Витальевич Азаренко (в области сельскохозяйственных наук), профессор Цзин Цзи Мяу из Тайвани (в области механики), профессор Самуэл Иен Лян Ин из Тайвани (в области сейсмологии) и профессор Генрих Фёльк из Германии (в области физики).

По словам сотрудников СО РАН, присвоение звания связано с тем, что перечисленные учёные внесли огромный вклад в развитие науки и техники, а также принимали участие в укреплении связей с сибирскими коллегами.

Напомним, в сентябре 2019 года СО РАН решило сотрудничать с исследовательским центром Мексики.

Дарья Мелехова

Теги: иностранцы СО РАН учёные

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сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

General Motors объявил об отзыве автомобилей

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

“Квартету И” дали заслуженных

вчера 22:11 Культура 0 Коммент.

Видео: таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 21:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские лазеры прошли испытания в новом пистолете Минобороны

вчера 20:39 Экономика 0 Коммент.

Школы для будущих академиков выбрала РАН в Новосибирске

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском

вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

вчера 19:35 Хроника 0 Коммент.

Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года

вчера 18:05 Политика 0 Коммент.

Силовики устроили «Шторм» на судоходном шлюзе Новосибирска

вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связи

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы

вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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