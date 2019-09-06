Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

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Кандидатуры специалистов выдвинули объединённые учёные советы по разным направлениям; звания получили специалисты в самых разных областях.

На общем собрании СО РАН было принято решение дать пяти зарубежным учёным звание «Почётный доктор Сибирского отделения РАН», сообщило издание «Наука в Сибири». Кандидатуры специалистов выдвинули объединённые советы СО РАН по различным направлениям.

Звание получили академик Монгольской академии аграрных наук профессор Бадарчийну Бяамбаа и член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Владимир Витальевич Азаренко (в области сельскохозяйственных наук), профессор Цзин Цзи Мяу из Тайвани (в области механики), профессор Самуэл Иен Лян Ин из Тайвани (в области сейсмологии) и профессор Генрих Фёльк из Германии (в области физики).

По словам сотрудников СО РАН, присвоение звания связано с тем, что перечисленные учёные внесли огромный вклад в развитие науки и техники, а также принимали участие в укреплении связей с сибирскими коллегами.

Напомним, в сентябре 2019 года СО РАН решило сотрудничать с исследовательским центром Мексики.