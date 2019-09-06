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Сбежать на полчасика: россияне врут ради ухода с работы

Рубрика: общество

12.09.2019 14:26

фото с сайта pixabay.com

Аналитики сервиса Superjob рассказали, по каким поводам россияне чаще всего отпрашиваются с работы; самый популярный повод – поход к врачу. 

Посещение доктора, решение вопросов, связанных с детьми, – утренники, собрание или выпускной, а также получение документов названы самыми популярными причинами, по которым россияне отпрашиваются с работы. Таковы данные исследования, опубликованного порталом Superjob. 

По подсчётам аналитиков, на приём к врачу сбегают 20 % работников, каждый десятый сотрудник просит разрешения отлучиться ради участия в судьбе своих детей, по семейным обстоятельствам рабочее место оставляют 5 %, столько же – чтобы оформить справку или любой другой документ.

Любопытно, что большинство россиян – 85 % – предпочитают честно говорить руководителю, ради чего отпрашивается. И только 10 % вынуждены придумывать разные фантастические истории, чтобы объяснить своё отсутствие. Также исследователи отметили, что женщины гораздо чаще мужчин сбегают с работы по личным делам. 

Напомним, 26 июня Сиб.фм писал о самых высокооплачиваемых вакансиях в Новосибирске.

Мария Машанова

Теги: работа вакансии сотрудники

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сегодня 16:12 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего новосибирца

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области

сегодня 15:23 Политика 0 Коммент.

Сбежать на полчасика: россияне врут ради ухода с работы

сегодня 14:26 Общество 0 Коммент.

«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске активизировались клещи

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Мать издевалась над приёмными детьми

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Финал всероссийского конкурса красоты для особенных девушек состоится в Новосибирске

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

Участников стихийного митинга разогнали сотрудники Росгвардии

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

Бердчане задушили автоледи за 155 тысяч

сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Дело ударившего автомобиль из-за щенка подростка отзывают из суда

сегодня 11:46 Общество 0 Коммент.

Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёски

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка

сегодня 10:15 Бизнес 0 Коммент.

Директор почтового отделения похитила полмиллиона рублей

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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