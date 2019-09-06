Сбежать на полчасика: россияне врут ради ухода с работы

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Аналитики сервиса Superjob рассказали, по каким поводам россияне чаще всего отпрашиваются с работы; самый популярный повод – поход к врачу.

Посещение доктора, решение вопросов, связанных с детьми, – утренники, собрание или выпускной, а также получение документов названы самыми популярными причинами, по которым россияне отпрашиваются с работы. Таковы данные исследования, опубликованного порталом Superjob.

По подсчётам аналитиков, на приём к врачу сбегают 20 % работников, каждый десятый сотрудник просит разрешения отлучиться ради участия в судьбе своих детей, по семейным обстоятельствам рабочее место оставляют 5 %, столько же – чтобы оформить справку или любой другой документ.

Любопытно, что большинство россиян – 85 % – предпочитают честно говорить руководителю, ради чего отпрашивается. И только 10 % вынуждены придумывать разные фантастические истории, чтобы объяснить своё отсутствие. Также исследователи отметили, что женщины гораздо чаще мужчин сбегают с работы по личным делам.

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