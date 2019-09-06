Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёски

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Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёскиРубрика: общество
12.09.2019 10:43
фото tvk6.ru
10-летний ученик Сосновоборской школы № 4 в Красноярске стал знаменитым благодаря своей причёске; сначала его пытались отстранить от уроков и перевести на домашнее обучение, а потом парень получил поддержку в виде тысяч лайков в Instagram.
Необычная причёска ученика четвёртого класса Сосновоборской школы № 4 Красноярска стала поводом для конфликта. Руководство сочло внешний вид парня неподобающим и предложило ему перевестись на домашнее обучение. Об этом сообщают местные СМИ.
10-летний Прохор занимается футболом, он решил сделать прическу, как у своего кумира Златана Ибрагимовича – с бритыми висками и собранным пучком волос на макушке. Однако дирекция школы выбор парня не оценила, заявив, что такая прическа «была популярна в гитлерюгенде».
История быстро вышла за рамки школьного конфликта. В ситуации уже разбираются красноярские следователи, которые не исключают, что в действиях руководства учебного заведения могут быть признаки превышения должностных полномочий.
Одновременно на сторону мальчика встали и интернет-пользователи. В соцсетях они распространяют публикации с хештегом #HairLikeIbrahimovich. А журналисты обратились к самому Златану Ибрагимовичу с просьбой заступиться на школьника, но ответ от футболиста пока не поступил.
Напомним, 30 апреля Сиб.фм сообщал, что школьницу в Новосибирске затравили из-за отсутствия у неё смартфона.
Мария Машанова
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