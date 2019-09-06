Школы для будущих академиков выбрала РАН в Новосибирске

ОТОГРАФИИ СЕРГЕЯ ЯСЮКЕВИЧА из архива Сиб.фм

Новые школы будут готовить будущих учёных сызмальства; две из пяти находятся в Академгородке.

Пять школ Новосибирска попали в «умную сотню» российской академии наук. Сегодня, 12 сентября издание «Наука в Сибири» сообщило об итогах всероссийского проекта по созданию научных школ.

Почётное звание получили гимназия №1 и «Вторая новосибирская гимназия», известная подходом к глубокому изучению гуманитарных предметов, математики и естественнонаучного цикла. Инженерный лицей при НГТУ также стал базовой школой РАН.

Главные школы Академгородка – гимназия №6 «Горностай» в Академгородке и лицей №130 имени академика Михаила Лаврентьева также вошли в список из 108 базовых школ РАН.

«Это лучшие школы региона, которые успешно решают задачи подготовки новых кадров, формирования у выпускников исследовательских умений. Мы надеемся, что при нашей поддержке они получат новый импульс к развитию», — сообщил замначальника Управления по взаимодействию с государственными органами и научным сообществом РАН Александр Соломатин.

Председатель сибирского отделения РАН Валентин Пармон добавил, что академики вместе с руководством НГУ стараются помогать школам готовить будущую интеллектуальную элиту на смену поколения.

Напомним, 12 сентября педагоги подписали петицию в защиту уволенного директора Новосибирской музыкальной школы.