Школы для будущих академиков выбрала РАН в Новосибирске

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Школы для будущих академиков выбрала РАН в НовосибирскеРубрика: общество
12.09.2019 20:09
ОТОГРАФИИ СЕРГЕЯ ЯСЮКЕВИЧА из архива Сиб.фм
Новые школы будут готовить будущих учёных сызмальства; две из пяти находятся в Академгородке.
Пять школ Новосибирска попали в «умную сотню» российской академии наук. Сегодня, 12 сентября издание «Наука в Сибири» сообщило об итогах всероссийского проекта по созданию научных школ.
Почётное звание получили гимназия №1 и «Вторая новосибирская гимназия», известная подходом к глубокому изучению гуманитарных предметов, математики и естественнонаучного цикла. Инженерный лицей при НГТУ также стал базовой школой РАН.
Главные школы Академгородка – гимназия №6 «Горностай» в Академгородке и лицей №130 имени академика Михаила Лаврентьева также вошли в список из 108 базовых школ РАН.
«Это лучшие школы региона, которые успешно решают задачи подготовки новых кадров, формирования у выпускников исследовательских умений. Мы надеемся, что при нашей поддержке они получат новый импульс к развитию», — сообщил замначальника Управления по взаимодействию с государственными органами и научным сообществом РАН Александр Соломатин.
Председатель сибирского отделения РАН Валентин Пармон добавил, что академики вместе с руководством НГУ стараются помогать школам готовить будущую интеллектуальную элиту на смену поколения.
Напомним, 12 сентября педагоги подписали петицию в защиту уволенного директора Новосибирской музыкальной школы.
Никита Манько
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