4 балла
+8
65.43 72.22
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Дело ударившего автомобиль из-за щенка подростка отзывают из суда

сегодня 11:46 Общество 0 Коммент.

Обыски проходят в квартире экс-кандидата на пост мэра Новосибирска Сергея Бойко

сегодня 11:08 Политика 0 Коммент.

Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёски

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка

сегодня 10:15 Бизнес 0 Коммент.

Директор почтового отделения похитила полмиллиона рублей

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Солдата-срочника насмерть придавило бетонным забором

сегодня 09:37 Хроника 0 Коммент.

Сибирские учёные научились определять свежесть рыбы

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Четвёртый день ищут в Новосибирске крупного улыбчивого мужчину

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Таксист смотрел хоккей во время перевозки пассажира в Новосибирске

сегодня 08:55 Общество 0 Коммент.

Рыбу с червями купила жительница Новосибирска в популярном магазине

сегодня 07:58 Общество 0 Коммент.

Когда дадут тепло: пережив первую ночь с заморозками, новосибирцы просят включить отопление

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Коллекционную картину стоимостью в полтора миллиона рублей меняет на иномарку житель Новосибирска

вчера 22:06 Общество 0 Коммент.

Восстановить сибирские леса решил Новосибирский автовокзал

вчера 21:29 Общество 0 Коммент.

Тренер ДЮСШ расстрелял посетителя новосибирской чайханы после пьяной драки

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Всё зависло: новосибирцы пожаловались на сбой «ВКонтакте»

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Клопы заели: новосибирцы жалуются на нашествие насекомых и бездействие коммунальщиков

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

В рамках БКД 2,0 отремонтировали дорогу Кольцово – Академгородок

вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

Рубрика: общество

12.09.2019 09:46

фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» соцсети «ВКонтакте»

Мужчина выловил гигантскую рыбину; пользователи интернета подумали, что это фотошоп.

Рыбак поймал в Алтайском крае сазана, вес которого составил 15,4 килограмма. Информация об этом появилась в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дело в том, что мой товарищ очень даже неплохо ловит рыбу. Ну вот, скидывает мне вкусные фото, но мест конечно не говорит. Знаю только, что место дислокации Алтайский край. Сегодня шок-контент: сазаняо весом 15,400. Пойман на кружки, на резаный полувареный картофель. По его словам, 40 мин не мог его догнать», – пишет автор поста (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм). 

Комментаторы тут же отреагировали на гигантского «монстра» и поспешили выразить своё восхищение:

«Спасибо за утренний позитив. Сазаааан ням!»;

«Красавчик!».

Однако некоторые не поверили в подлинность фотографии трофея и предположили, что это фотошоп. 

Напомним, 9 сентября рыбак выловил в Оби гигантскую щуку.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь рыбалка

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Дело ударившего автомобиль из-за щенка подростка отзывают из суда

сегодня 11:46 Общество 0 Коммент.

Обыски проходят в квартире экс-кандидата на пост мэра Новосибирска Сергея Бойко

сегодня 11:08 Политика 0 Коммент.

Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёски

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка

сегодня 10:15 Бизнес 0 Коммент.

Директор почтового отделения похитила полмиллиона рублей

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Солдата-срочника насмерть придавило бетонным забором

сегодня 09:37 Хроника 0 Коммент.

Сибирские учёные научились определять свежесть рыбы

сегодня 09:23 Общество 0 Коммент.

Четвёртый день ищут в Новосибирске крупного улыбчивого мужчину

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Таксист смотрел хоккей во время перевозки пассажира в Новосибирске

сегодня 08:55 Общество 0 Коммент.

Рыбу с червями купила жительница Новосибирска в популярном магазине

сегодня 07:58 Общество 0 Коммент.

Когда дадут тепло: пережив первую ночь с заморозками, новосибирцы просят включить отопление

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Коллекционную картину стоимостью в полтора миллиона рублей меняет на иномарку житель Новосибирска

вчера 22:06 Общество 0 Коммент.

Восстановить сибирские леса решил Новосибирский автовокзал

вчера 21:29 Общество 0 Коммент.

Тренер ДЮСШ расстрелял посетителя новосибирской чайханы после пьяной драки

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Всё зависло: новосибирцы пожаловались на сбой «ВКонтакте»

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Клопы заели: новосибирцы жалуются на нашествие насекомых и бездействие коммунальщиков

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

В рамках БКД 2,0 отремонтировали дорогу Кольцово – Академгородок

вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее
Image
23.11.2018

7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест

Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...

Читать далее
Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
24.10.2018

Столица, переносись!

Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...

Читать далее

Новости по теме

Видео Сиб.фм: работники сносят клумбы перед ЛДС «Сибирь» вчера 14:15 В Сибири выпал первый снег вчера 09:01 Пьяная сибирячка вонзила нож в родную сестру 09.09.2019 «Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов 09.09.2019

Популярное

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Image

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России