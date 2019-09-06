Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

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Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммовРубрика: общество
12.09.2019 09:46
фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» соцсети «ВКонтакте»
Мужчина выловил гигантскую рыбину; пользователи интернета подумали, что это фотошоп.
Рыбак поймал в Алтайском крае сазана, вес которого составил 15,4 килограмма. Информация об этом появилась в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».
«Дело в том, что мой товарищ очень даже неплохо ловит рыбу. Ну вот, скидывает мне вкусные фото, но мест конечно не говорит. Знаю только, что место дислокации Алтайский край. Сегодня шок-контент: сазаняо весом 15,400. Пойман на кружки, на резаный полувареный картофель. По его словам, 40 мин не мог его догнать», – пишет автор поста (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).
Комментаторы тут же отреагировали на гигантского «монстра» и поспешили выразить своё восхищение:
«Спасибо за утренний позитив. Сазаааан ням!»;
«Красавчик!».
Однако некоторые не поверили в подлинность фотографии трофея и предположили, что это фотошоп.
Напомним, 9 сентября рыбак выловил в Оби гигантскую щуку.
Никита Минин
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