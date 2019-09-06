Силовики устроили «Шторм» на судоходном шлюзе Новосибирска

кадр из видео пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО

Вооружённые террористы 12 сентября захватили центр управления шлюзованием на реке Оби, когда по ней проходило пассажирское судно; такой была легенда масштабных межведомственных учений «Шторм».

Антитеррористические учения по обезвреживанию условных террористов прошли на стратегическом объекте Новосибирска – судоходном шлюзе. По легенде, преступники захватили центр управления шлюзованием и готовились взять в заложники пассажиров проходившего по реке судна. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Пока одни правоохранители обеспечивали безопасность на суше, другие на служебных катерах выдвинулись к месту дислокации условного противника – террористы находились на маломерном судне.

Люди в форме действовали слаженно – на обезвреживание потребовались минуты.

«Руководство оперативного штаба поставило высокую оценку готовности сил и средств к действиям в условиях немедленного реагирования на угрозу», – прокомментировал итоги учений сотрудник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО Михаил Бирюков.

В контртеррористической операции «Шторм» приняли участие сотрудники УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ МЧС, подразделений Росгвардии, Новосибирского судоходного шлюза, правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и администрации Советского района.

Напомним, 10 сентября Сиб.фм сообщал, как новосибирские военные в рамках учений взорвали пусковые установки крылатых ракет.