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Силовики устроили «Шторм» на судоходном шлюзе Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

12.09.2019 17:54

кадр из видео пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО

Вооружённые террористы 12 сентября захватили центр управления шлюзованием на реке Оби, когда по ней проходило пассажирское судно; такой была легенда масштабных межведомственных учений «Шторм». 

Антитеррористические учения по обезвреживанию условных террористов прошли на стратегическом объекте Новосибирска – судоходном шлюзе. По легенде, преступники захватили центр управления шлюзованием и готовились взять в заложники пассажиров проходившего по реке судна. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. 

Пока одни правоохранители обеспечивали безопасность на суше, другие на служебных катерах выдвинулись к месту дислокации условного противника – террористы находились на маломерном судне. 

Люди в форме действовали слаженно – на обезвреживание потребовались минуты. 

«Руководство оперативного штаба поставило высокую оценку готовности сил и средств к действиям в условиях немедленного реагирования на угрозу», – прокомментировал итоги учений сотрудник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО Михаил Бирюков. 

В контртеррористической операции «Шторм» приняли участие сотрудники УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ МЧС, подразделений Росгвардии, Новосибирского судоходного шлюза, правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и администрации Советского района.

Напомним, 10 сентября Сиб.фм сообщал, как новосибирские военные в рамках учений взорвали пусковые установки крылатых ракет.

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область Обь учения

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сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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