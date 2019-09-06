Следы медведей на берегу Оби нашли рыбаки

скриншот и видео со страницы группы «Барнаул 22» в социальной сети «ВКонтакте»

В сети появилось видео с истоптанным медведем берегом Оби; следы обнаружили рыбаки.

Многочисленные следы медведей на берегу Оби в Калманском районе Алтайского края обнаружили рыбаки. Видео появилось в группе «Барнаул 22» социальной сети «ВКонтакте».

Александр Розенгрин, сделавший кадры, комментирует, что они, приехав на рыбалку, были неприятно удивлены, что на их месте похозяйничал медведь.

«Да ладно если бы он был один!» – говорит мужчина, показывая цепочку следов довольно крупного медведя.

Для сравнения размеров Александр снимает свой кулак на фоне отпечатка лапы.

Напомним, 10 сентября новосибирцев напугала рассылка про медведей, которых якобы заметили на Северном объезде.