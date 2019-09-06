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Следы медведей на берегу Оби нашли рыбаки

Рубрика: общество

12.09.2019 12:14

скриншот и видео со страницы группы «Барнаул 22» в социальной сети «ВКонтакте»

В сети появилось видео с истоптанным медведем берегом Оби; следы обнаружили рыбаки.

Многочисленные следы медведей на берегу Оби в Калманском районе Алтайского края обнаружили рыбаки. Видео появилось в группе «Барнаул 22» социальной сети «ВКонтакте».

Александр Розенгрин, сделавший кадры, комментирует, что они, приехав на рыбалку, были неприятно удивлены, что на их месте похозяйничал медведь.

«Да ладно если бы он был один!» – говорит мужчина, показывая цепочку следов довольно крупного медведя. 

Для сравнения размеров Александр снимает свой кулак на фоне отпечатка лапы.

Напомним, 10 сентября новосибирцев напугала рассылка про медведей, которых якобы заметили на Северном объезде.

 

Татьяна Картавых

Теги: Алтайский край бурый медведь

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сегодня 16:12 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего новосибирца

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области

сегодня 15:23 Политика 0 Коммент.

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сегодня 14:26 Общество 0 Коммент.

«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске активизировались клещи

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Мать издевалась над приёмными детьми

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Финал всероссийского конкурса красоты для особенных девушек состоится в Новосибирске

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

Участников стихийного митинга разогнали сотрудники Росгвардии

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

Бердчане задушили автоледи за 155 тысяч

сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Дело ударившего автомобиль из-за щенка подростка отзывают из суда

сегодня 11:46 Общество 0 Коммент.

Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёски

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка

сегодня 10:15 Бизнес 0 Коммент.

Директор почтового отделения похитила полмиллиона рублей

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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