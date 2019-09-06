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Солдата-срочника насмерть придавило бетонным забором

Рубрика: проиcшествия

12.09.2019 09:37

фото с сайта pikabu.ru

В учебной воинской части посёлка Песчанка в Забайкалье – вторая за месяц трагедия; в начале сентября военный утонул в танке, теперь срочника придавило бетонной плитой.

Секция бетонного забора насмерть придавила солдата-срочника в учебной воинской части в посёлке Песчанка. Об этом со ссылкой на независимые друг от друга источники в медицинской среде сообщает информагентство «Чита.ру». 

По данным сайта, трагедия произошла 6 сентября. Сообщается, что погибших могло быть двое: один военнослужащий скончался сразу, второй – в больнице. 

Ранее агентство сообщало ещё об одном инциденте в воинской части. В начале месяца там во время учебного занятия по преодолению водной преграды танк заглох под водой, а находящийся внутри инструктор скончался. 

Официально военное ведомство сведения не подтверждает, отмечая, что проводит проверку информации. 

Напомним, 10 сентября дислоцированные в Новосибирской области военные в рамках учений уничтожили пусковые установки крылатых ракет. 

Мария Машанова

Теги: Забайкальский край воинская часть солдат погиб

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сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Солдата-срочника насмерть придавило бетонным забором

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:55 Общество 0 Коммент.

Рыбу с червями купила жительница Новосибирска в популярном магазине

сегодня 07:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Коллекционную картину стоимостью в полтора миллиона рублей меняет на иномарку житель Новосибирска

вчера 22:06 Общество 0 Коммент.

Восстановить сибирские леса решил Новосибирский автовокзал

вчера 21:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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