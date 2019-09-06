Солдата-срочника насмерть придавило бетонным забором

фото с сайта pikabu.ru

В учебной воинской части посёлка Песчанка в Забайкалье – вторая за месяц трагедия; в начале сентября военный утонул в танке, теперь срочника придавило бетонной плитой.

Секция бетонного забора насмерть придавила солдата-срочника в учебной воинской части в посёлке Песчанка. Об этом со ссылкой на независимые друг от друга источники в медицинской среде сообщает информагентство «Чита.ру».

По данным сайта, трагедия произошла 6 сентября. Сообщается, что погибших могло быть двое: один военнослужащий скончался сразу, второй – в больнице.

Ранее агентство сообщало ещё об одном инциденте в воинской части. В начале месяца там во время учебного занятия по преодолению водной преграды танк заглох под водой, а находящийся внутри инструктор скончался.

Официально военное ведомство сведения не подтверждает, отмечая, что проводит проверку информации.

Напомним, 10 сентября дислоцированные в Новосибирской области военные в рамках учений уничтожили пусковые установки крылатых ракет.