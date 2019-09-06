Таксист смотрел хоккей во время перевозки пассажира в Новосибирске

Скриншот и видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Очередной скандал с такси Uber в Новосибирске; водитель нахамил пассажирке в ответ на просьбу убрать мобильный телефон.

В сети появилось видео, на котором запечатлён таксист Uber. Во время движения молодой человек смотрит не на дорогу, а в мобильный телефон, где включён хоккейный матч. В ответ на замечания пассажирки, которая просит убрать мобильный телефон, таксист Серёжа Оганесян, как следует из приложенного чека, сначала пытается убедить девушку, что в пробке можно смотреть в телефон, а увидев, что пассажирка его снимает, начинает хамить.

«Девушка, вообще кайфа нет вас слушать, вот эти ваши нарекания, вы сядьте спокойно. Вы, что снимаете меня что ли? Да вы уберите телефон, вы неадекватная? Или я вас высажу», – говорит таксист своей пассажирке.

Видео на странице «АСТ-54» опубликовала Екатерина Гордеева. Девушка также сообщила, что попросила остановить такси и высадить её, в ответ на что услышала от водителя: «Да выплёвывайтесь».

Как сообщил Сиб.фм предприниматель и владелец такси, водитель на него больше не работает. Вчера его уволили за ненадлежащее отношение к работе.

Напомним, 15 июля агрессивный таксист Uder напал на музыканта в Новосибирске.