Тело семилетнего мальчика обнаружили в омском селе

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Ребёнок умер от удушья; полиция предполагает, что убийцей стал сожитель его матери.

Тело семилетнего ребёнка нашли в одном из сёл Омской области, сообщило местное издание Om1 со ссылкой на личный источник в правоохранительных органах.

Известно, что мальчик учился в одной из местных школ. Ребёнка отправили в морг, чтобы узнать подробности смерти. Было установлено, что его задушили. Полиция подозревает в убийстве ранее судимого сожителя матери мальчика.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Сотрудники правоохранительных органов готовятся к задержанию подозреваемого.

Напомним, 27 августа 2019 года тело новорождённого ребёнка в пакете нашёл дворник.