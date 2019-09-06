Тело семилетнего мальчика обнаружили в омском селе

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Тело семилетнего мальчика обнаружили в омском селеРубрика: проиcшествия
12.09.2019 17:43
Фото с сайта shutterstock.com
Ребёнок умер от удушья; полиция предполагает, что убийцей стал сожитель его матери.
Тело семилетнего ребёнка нашли в одном из сёл Омской области, сообщило местное издание Om1 со ссылкой на личный источник в правоохранительных органах.
Известно, что мальчик учился в одной из местных школ. Ребёнка отправили в морг, чтобы узнать подробности смерти. Было установлено, что его задушили. Полиция подозревает в убийстве ранее судимого сожителя матери мальчика.
На данный момент возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Сотрудники правоохранительных органов готовятся к задержанию подозреваемого.
Напомним, 27 августа 2019 года тело новорождённого ребёнка в пакете нашёл дворник.
Дарья Мелехова
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