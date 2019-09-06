Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года

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Министр сельского хозяйства рассказал о темпах уборочной кампании в 2019 году; самые высокие показатели у Сузунского, Болотнинского и Маслянинского районов.

Во время совещания в Татарском районе министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко рассказал Андрею Травникову, как проходит уборочная кампания в этом году. Также губернатор обсудил с руководителями сельскохозяйственных предприятий важные вопросы, связанные с уборочным периодом.

С начала года аграрии области получили более 3 миллиардов рублей на развитие аграрно-промышленного комплекса. Всего внедрено 16 направлений господдержки.

По словам Лещенко, темпы сбора урожая в регионе превышают показатели прошлого года почти в пять раз. К 11 сентября было обмолочено 604 тысячи гектаров зерновых культур, тогда как в 2018 году этот показатель равнялся 137 гектарам.

Наиболее высокие темпы у Сузунского, Болотнинского и Маслянинского районов. Самые низкие цифры на данный момент у хозяйств Северного района.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году составляет 21,1 центнера с гектара. В этом отличились Колыванский, Маслянинский и Каргатский районы. Также перевыполнены планы по кормозаготовительной кампании: сена запасено 469 тысяч тонн, а сенажа — 1,389 миллиона тонн.

Примечательно, что в этом году была внедрён механизм электронной подписи. Более 90 % соглашений с фермерами были заключены в электронном виде, без посещения Минсельхоза. Это оказалось очень удобно для хозяйств, которые находятся далеко от областного центра.

Напомним, 11 сентября Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области.