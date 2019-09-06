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Топ-5: самые страшные фильмы ужасов 80-х

Рубрика: общество

13.09.2019 09:19

кадры из фильмов "Пятница 13", "Кошмар на улице Вязов", "Детские игры", "Сияние" и "Зловещие мертвецы"

Редакция Сиб.фм составила рейтинг картин, которые даже спустя десятилетия заставляют вздрагивать зрителей.

Какой сегодня день? Да, тот самый. Согласно всяким суевериям, именно в пятницу 13-го стоит сидеть дома, закрывшись на все замки, чтобы избежать неприятностей. Редакция Сиб.фм выбрала фильмы, героям которых не повезло по полной программе — они попались в ловушку кровожадных маньяков и психопатов.

5. «Пятница 13-е» (1980 год)

Вполне логично, что в этот день мы в первую очередь вспомнили именно об этой страшилке. Лагерь «Хрустальное озеро» готовится вновь распахнуть свои двери для детей. Прошло уже много лет с тех пор, как из-за невнимательных вожатых утонул мальчик, и почти все успели позабыть об этой трагедии. Но внезапно один за другим работники лагеря начинают погибать от рук неизвестного убийцы. 

Сейчас кровь цвета томатного кетчупа вызовет у зрителей скорее смех, чем ужас, однако нельзя отрицать тот факт, что картина стала классикой в своём жанре, а тема убийства подростков в летнем лагере используется в кинематографе и сегодня. За халтуру со спецэффектами мы поместили фильм на пятое место нашего рейтинга.

Отметим, что хоккейная маска маньяка Джейсона Вурхиза ещё долго снилась корреспонденту Сиб.фм в кошмарах.

4. «Кошмар на улице Вязов» (1984 год)

Старшеклассников одной из американских школ начинают мучать страшные сны. В них за подростками гонится мужчина в полосатом свитере и перчатке с острыми лезвиями. Граница между фантазией и реальностью размывается: тот, кто умирает во сне, погибает наяву. 

Фредди Крюгер — один из самых известных выдуманных серийных убийц. Режиссер картины, придумавший персонажа, на славу постарался, чтобы несколько поколений людей с опаской смотрели на людей в шляпах и полосатой одежде. Современный зритель, вероятно, больше оценит юмор Фредди — его шуточки и сарказм заставляют улыбнуться и забыть, что вы смотрите ужастик. 

А мы тем временем подбираемся к тройке лидеров...

3. «Детские игры» (1988 год)

Чаки оказался на третьей строчке нашего топа.

Душа серийного убийцы вселяется в обыкновенную детскую куклу, которую ничего не подозревающая мать решила подарить своему сыну. Никто не верит маленькому мальчику Энди, когда он говорит, что игрушка на самом деле живая. Вскоре город накрывает волна жестоких и кровавых убийств. 

Один из журналистов Сиб.фм признаётся, что куклы до сих пор вселяют в него страх. Пластиковые части тела, немигающие глаза, смотрящие в одну точку — возникает ощущение, что, стоит отвернуться, и они накинутся на тебя. Этот фильм — отличная инструкция на случай, если такое действительно произойдёт.

2. «Зловещие мертвецы» (1981 год)

Героям этого фильма точно не повезло с выбором места для отдыха. Молодые люди решили снять на выходные загородный дом, в подвале которого они нашли книгу мёртвых. Не очень дальновидные друзья прочитали оттуда одно заклинание на непонятном языке. Вот тут-то и начинается настоящая чертовщина — лес оживает, в дом проникают духи, а люди начинают превращаться в ходящих мертвецов.

Тема непролазной глуши пугает не столько вероятностью нападения зомби, сколько тем, что в случае любого происшествия никто не сможет прийти тебе на помощь. Поэтому лента показалась нам по-настоящему пугающей.

1. «Сияние» (1980 год)

Итак, самый страшный фильм по версии редакции Сиб.фм.

Главный герой, писатель Джек Торренс, приезжает в элегантный уединённый отель, чтобы поработать там смотрителем, пока нет постояльцев. Вместе с ним туда отправляются его жена и маленький сын. Скоро им всем придётся столкнуться с чем-то мрачным и зловещим, что таится в стенах огромного здания. 

На момент выхода фильма никто не оценил картину по достоинству. «Сияние» даже получило несколько номинаций на «Золотую малину», самую позорную премию в области кинематографа. Однако со временем он приобрёл статус культового и обзавёлся фанатами по всему миру. Одно сказать можем точно – после просмотра у вас будут бегать мурашки по спине при виде маленьких девочек-близнецов, а одного взгляда на топор будет достаточно, чтобы голос в вашей голове прокричал: «А вот и Джонни!» 

Наш рейтинг носит субъективный характер. Также мы надеемся, что в эту пятницу 13-е вам повезёт. Но на всякий случай: остерегайтесь чёрных кошек, которые могут перебежать вам дорогу. 

 

Никита Минин

Теги: культура кино

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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