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ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка

Рубрика: бизнес, общество

12.09.2019 10:15

Фото с сайта Яндекс.Карты

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «ГринКомБанк»; финансовая организация из Иркутска занимало 410-е место в банковской системе РФ.

В Сибири на одно финансово-кредитное учреждение станет меньше. Центробанк РФ отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк». Как сказано в сообщении ЦБ РФ, опубликованном на сайте ведомства, у «ГринКомБанка» снизились собственные средства до уровня ниже уставного капитал. Притом банк не выполнил требования регулятора по увеличению собственных средств и размера уставного капитала. Кроме того, организация нарушила федеральные законы и нормативные акты Банка России.

Как пояснили в пресс-службе ЦБ РФ, у «ГринКомБанка» возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлечённого вклада. В следствие чего величина собственных средств снизилась ниже уровня уставного капитала.

Регулятор отметил, что более половины активов «ГринКомБанка» составляли непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости. При этом более 90 % ссудной задолженности физических и юридических лиц признаны безнадёжными.

«ГринКомБанк» являлся участником системы страховых вкладов, поэтому клиенты получат средства в размере 100 % остатка средств, но не менее 1,4 миллиона рублей.

По данным сайта АО «ГринКомБанк», отделения расположены в городах Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Москве. Новосибирский филиал был закрыт несколько лет назад.

Напомним, в начале июня ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка. 

Анатолий Якимов

Теги: финансы Иркутская область Центральный банк РФ

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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