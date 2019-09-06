У авиакомпании S7 новый генеральный директор

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У авиакомпании S7 новый генеральный директорРубрика: общество
12.09.2019 16:32
Фото предоставлено S7 Airlines
С 12 сентября авиакомпанию S7 возглавил Вадим Клебанов; ранее он руководил авиакомпанией «Глобус».
Генеральным директором одной из крупнейших авиакомпаний России – S7, назначен Вадим Клебанов. В течение пяти лет он руководил авиакомпанией «Глобус». Обе компании входят в холдинг S7 Group. Об этом сообщили в пресс-службе S7 Airlines.
Вадим Клебанов начал работал пилотом самолёта и командиром эскадрильи Толмачёвского объединённого авиаотряда. В 1998 году он начал летать в качестве пилота лайнера Ту-204 авиакомпании «Сибирь». Начиная с 2000 года он занимал различные должности в ОАО «Авиакомпания "Сибирь"».
Под руководством нового генерального директора пройдёт объединение двух авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус». Весь воздушный флот авиакомпании «Глобус» переведут в сертификат эксплуатанта «Сибири». Этот процесс будет завершён к середине декабря.
В пресс-службе сообщили, что Владимир Объедков, последние 10 лет занимавший пост генерального директора S7 Airlines, возглавлял проект по развитию малой авиации.
Напомним, в течение августа компания S7 летала под старым брендом «Сибирь», собирая деньги на посадку миллиона деревьев.
Анатолий Якимов
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