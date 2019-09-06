Участников стихийного митинга разогнали сотрудники Росгвардии

Фото со страницы Сергея Басаева в социальной сети Facebook

В Улан-Удэ продолжаются протесты против итогов выборов; в ночь на 12 сентября сотрудники Росгвардии на площади Советов закинули дымовую шашку в автобус.

В течение трёх дней на главной площади столицы Бурятии проходил несанкционированный митинг. Протестующие требовали отменить результаты прошедших 8 сентября выборов мэра Улан-Удэ.

По сообщениям местных СМИ, около двух часов ночи к автобусу с надписями «КПРФ» подъехали представители силовиков. В автобус закинули дымовую шашку. Люди, находившиеся внутри, спасаясь от слезоточивого газа, начали выскакивать на улицу, где их задерживали сотрудники полиции.

В МВД сообщили, что это было сделано для того, чтобы подготовить площадь Советов к предстоящим праздничным мероприятиям, посвящённым 80-летию победы на реке Халхин-Гол.

«Сначала инспекторы ДПС попросили покинуть площадь. После того как митингующие отказались выполнить требования сотрудников полиции, был пущен слезоточивый газ», – прокомментировали действия в ГУ МВД по Республике Бурятия местным СМИ.

В результате было задержано 17 человек. Автобус переместили на штрафстоянку.

Напомним, 10 сентября задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии.