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Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

Рубрика: общество, наука

12.09.2019 13:39

кадр из фильма «Химера» 2009 года

Исследователи смогли скрестить гены обезьяны и человека; в будущем это открытие повлияет на трансплантацию органов. 

Учёные со всего мира, которые работают в одной из лабораторий Китая, совершили открытие и создали первый в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека. Об этом сообщает издание Naked Science.

Как говорят биологи, выращивание человеческих органов в телах животных в будущем сможет сильно повлиять на процесс трансплантации. Во время опыта учёные ввели в эмбрион обезьяны стволовые клетки человека, которые могут создавать любые ткани. Результат получился многообещающим, однако было принято решение прервать жизнь существа до его рождения из-за этических соображений. 

«Наша итоговая цель в том, чтобы создать человеческий орган, который можно было бы пересаживать, но сам путь к этой цели ещё интереснее», – отмечает учёный Эстрелья Нуньес.

Пока исследователи не могут раскрыть всех подробностей экспериментов, однако они намекают, что благодаря этим опытам наука шагнёт далеко вперёд. 

Напомним, 12 сентября стало известно, что сибирские учёные научились определять свежесть рыбы.

 

Никита Минин

Теги: наука учёные

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сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске активизировались клещи

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Мать издевалась над приёмными детьми

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Финал всероссийского конкурса красоты для особенных девушек состоится в Новосибирске

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:46 Общество 0 Коммент.

Школьник стал жертвой травли из-за оригинальной причёски

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка

сегодня 10:15 Бизнес 0 Коммент.

Директор почтового отделения похитила полмиллиона рублей

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Четырёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Сибиряк поймал сазана весом более 15 килограммов

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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