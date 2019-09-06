Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

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Учёные создали уникальный эмбрион-химеруРубрика: общество, наука
12.09.2019 13:39
кадр из фильма «Химера» 2009 года
Исследователи смогли скрестить гены обезьяны и человека; в будущем это открытие повлияет на трансплантацию органов.
Учёные со всего мира, которые работают в одной из лабораторий Китая, совершили открытие и создали первый в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека. Об этом сообщает издание Naked Science.
Как говорят биологи, выращивание человеческих органов в телах животных в будущем сможет сильно повлиять на процесс трансплантации. Во время опыта учёные ввели в эмбрион обезьяны стволовые клетки человека, которые могут создавать любые ткани. Результат получился многообещающим, однако было принято решение прервать жизнь существа до его рождения из-за этических соображений.
«Наша итоговая цель в том, чтобы создать человеческий орган, который можно было бы пересаживать, но сам путь к этой цели ещё интереснее», – отмечает учёный Эстрелья Нуньес.
Пока исследователи не могут раскрыть всех подробностей экспериментов, однако они намекают, что благодаря этим опытам наука шагнёт далеко вперёд.
Напомним, 12 сентября стало известно, что сибирские учёные научились определять свежесть рыбы.
Никита Минин
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