Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

кадр из фильма «Химера» 2009 года

Исследователи смогли скрестить гены обезьяны и человека; в будущем это открытие повлияет на трансплантацию органов.

Учёные со всего мира, которые работают в одной из лабораторий Китая, совершили открытие и создали первый в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека. Об этом сообщает издание Naked Science.

Как говорят биологи, выращивание человеческих органов в телах животных в будущем сможет сильно повлиять на процесс трансплантации. Во время опыта учёные ввели в эмбрион обезьяны стволовые клетки человека, которые могут создавать любые ткани. Результат получился многообещающим, однако было принято решение прервать жизнь существа до его рождения из-за этических соображений.

«Наша итоговая цель в том, чтобы создать человеческий орган, который можно было бы пересаживать, но сам путь к этой цели ещё интереснее», – отмечает учёный Эстрелья Нуньес.

Пока исследователи не могут раскрыть всех подробностей экспериментов, однако они намекают, что благодаря этим опытам наука шагнёт далеко вперёд.

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