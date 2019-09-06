Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего кемеровчанина

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Уникальную операцию провели на сердце больного хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске; молодой человек чувствует себя хорошо.

Технически сложную операцию Дэвида выполнили хирурги центра Е. Н. Мешалкина 25-летнему пациенту, жизнь которого была в опасности. Сейчас пациент проходит реабилитацию. Об этом сообщили в клинике Мешалкина.

Проблемы с сердцем у 11-летнего Романа Г. из Новосибирска медики диагностировали ещё в 2005 году, тогда же медики сделали школьнику первую операцию, заменив аортальный клапан клапаном легочной артерии. Долгие годы подросток чувствовал себя хорошо, однако в 2019-м выяснилось, что развитие болезни не исключено.

«Существовал высокий риск прогрессирования недостаточности клапана, а также разрыва аневризмы, что могло стать причиной внезапной смерти», – объяснили врачи.

После обследование было принято решение вновь положить молодого человека на операционный стол. При этом поскольку легочный клапан, установленный 14 лет назад, функционировал хорошо, хирурги заменили лишь часть аорты сосудистым протезом.

Такая операция в клинике им. Мешалкина проводится в четвёртый раз.

Напомним, 30 июня новосибирские хирурги удалили четырёхкилограммовую опухоль у пациентки.