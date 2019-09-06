В Новосибирске активизировались клещи

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В Новосибирске активизировались клещиРубрика: общество
12.09.2019 14:08
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Вторая волна атак клещей началась в Новосибирске; в спячку кровососы впадут, только когда установится снежный покров.
Роспотребнадзор сообщил, что жителям рано расслабляться и не думать о возможности встретиться с клещом. Вторая волна активности членистоногих продлится до наступления холодов. В спячку же кровососы впадут только после установления снежного покрова.
Особенно внимательными врачи советуют быть жителям Советского района Новосибирска, где много потенциально опасных мест.
В этом году только в Советском районе клещи покусали 977 человек, сообщает местное издание «Навигатор». 8 человек заразились бабезиозом.
Напомним, в апреле в Новосибирской области начался эпидемиологический сезон по клещевому энцефалиту.
Татьяна Картавых
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