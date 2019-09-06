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В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

Рубрика: общество

12.09.2019 16:05

Фото с сайта Pixabay.com

Специалисты нашли в составе пива этиловый спирт; такие напитки были отнесены к спиртным.

Производящие фальсифицированную алкогольную продукцию новосибирские марки выявило Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по СФО. Об этом сообщили в пресс-центре министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства области.

В список производителей фальсификатов попали ООО «Вкусная Идея», ООО «Шелтон», ООО «Астра», ООО «Феникс», ООО «Дельмари», ООО «Ольмека», ООО «Ларедо», ООО «Бизнестрейд», ООО «Делин», ООО «Высота», ООО «Напитки Запада», ООО «Компания Крикс». Самой популярной алкогольной продукцией этих фирм являются «Блейзер», «Мартини Рэй», «Кегля».

По результатам исследования, в пиве от этих фирм была обнаружена повышенная доля этилового спирта. Это делает напиток крепче, чем это прописано в ГОСТе. Таким образом, продукцию названных фирм эксперты отнесли к спиртным напиткам с признаками фальсификации.

Напомним, в августе 2019 года Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь.

Дарья Мелехова

Теги: качество алкоголь фальсификат

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Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Неудачный подрыв банкомата в Новосибирске обернулся мягким приговором

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сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Двухэтажный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:12 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего кемеровчанина

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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