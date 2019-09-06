В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

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Специалисты нашли в составе пива этиловый спирт; такие напитки были отнесены к спиртным.

Производящие фальсифицированную алкогольную продукцию новосибирские марки выявило Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по СФО. Об этом сообщили в пресс-центре министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства области.

В список производителей фальсификатов попали ООО «Вкусная Идея», ООО «Шелтон», ООО «Астра», ООО «Феникс», ООО «Дельмари», ООО «Ольмека», ООО «Ларедо», ООО «Бизнестрейд», ООО «Делин», ООО «Высота», ООО «Напитки Запада», ООО «Компания Крикс». Самой популярной алкогольной продукцией этих фирм являются «Блейзер», «Мартини Рэй», «Кегля».

По результатам исследования, в пиве от этих фирм была обнаружена повышенная доля этилового спирта. Это делает напиток крепче, чем это прописано в ГОСТе. Таким образом, продукцию названных фирм эксперты отнесли к спиртным напиткам с признаками фальсификации.

Напомним, в августе 2019 года Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь.