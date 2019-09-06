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Видео: свадебное платье Ксении Собчак попало в сеть

Рубрика: общество

13.09.2019 09:31

Скриншот видео

Ролик с красивым нарядом просочился в интернет; платье достанется Собчак по бартеру.

Свадебное платье Ксении Собчак появилось в сети сегодня, 12 сентября. Видео с нарядом опубликовали на новостном телеграм-канале Mash.

Также автор видео сообщает, что дизайнером платья выступил израильский модельер Galia Lahav. Ксения Собчак получит платье по бартеру от компании Bosco. Примечательно, что стоимость нарядов от модельера варьируется от 7,5 до 15 тысяч долларов. 

Отметим, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится завтра, 13 сентября. На празднике ожидается свыше 300 гостей, среди которых можно будет увидеть Земфиру, Фёдора Бондарчука, Ренату Литвинову и бывшую жену Богомолова – Дарью Мороз.

Напомним, в сентябре 2019 года в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту.

Дарья Мелехова

Теги: свадьбы видео Собчак Ксения

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Предложить новость

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

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Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Верблюд заблокировал движение по трассе в Омской области

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя

сегодня 12:13 Бизнес 0 Коммент.

Браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль в Новосибирской области

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные авианаправления из Новосибирска

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки

сегодня 09:57 Хроника 0 Коммент.

Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Видео: свадебное платье Ксении Собчак попало в сеть

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые страшные фильмы ужасов 80-х

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

сегодня 08:54 Общество 0 Коммент.

Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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