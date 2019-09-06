Видео: свадебное платье Ксении Собчак попало в сеть

Скриншот видео

Ролик с красивым нарядом просочился в интернет; платье достанется Собчак по бартеру.

Свадебное платье Ксении Собчак появилось в сети сегодня, 12 сентября. Видео с нарядом опубликовали на новостном телеграм-канале Mash.

Также автор видео сообщает, что дизайнером платья выступил израильский модельер Galia Lahav. Ксения Собчак получит платье по бартеру от компании Bosco. Примечательно, что стоимость нарядов от модельера варьируется от 7,5 до 15 тысяч долларов.

Отметим, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится завтра, 13 сентября. На празднике ожидается свыше 300 гостей, среди которых можно будет увидеть Земфиру, Фёдора Бондарчука, Ренату Литвинову и бывшую жену Богомолова – Дарью Мороз.

Напомним, в сентябре 2019 года в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту.