Видео: таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске

скриншот и видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Женщина с ребёнком на самокате переходила дорогу по зебре; остановились все, кроме таксиста.

В сети появилось видео, как водитель автомобиля, брендированного “Яндекс Такси” сбивает на пешеходном переходе ребёнка на самокате, который преодолевает дорогу вместе с мамой в установленном месте. Кадры выложили на странице группы “АСТ 54” в социальной сети “ВКонтакте”.

На съёмке видно, как женщина с ребёнком начинает движение по пешеходному переходу. Автомобили притормаживают и пропускают пешеходов. Все, кроме такси. По счастливой случайности водитель не успел набрать скорость. Удар ребёнка пришёлся по касательной. Мальчик упал и мать, буквально, вытащила его с самокатом из-под колёс. Раздосадованный водитель такси вышел и, размахивая руками, направился к пострадавшим.

Какие травмы получил ребёнок и стала ли мать оформлять ДТП, неизвестно. Очевидец поспешил покинуть место происшествия.

Напомним, 19 сентября пенсионер на “Жигулях” сбил женщину с четырёхлетним ребёнком в Новосибирске.