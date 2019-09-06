Видео: таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске

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Видео: таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
12.09.2019 21:25
скриншот и видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Женщина с ребёнком на самокате переходила дорогу по зебре; остановились все, кроме таксиста.
В сети появилось видео, как водитель автомобиля, брендированного “Яндекс Такси” сбивает на пешеходном переходе ребёнка на самокате, который преодолевает дорогу вместе с мамой в установленном месте. Кадры выложили на странице группы “АСТ 54” в социальной сети “ВКонтакте”.
На съёмке видно, как женщина с ребёнком начинает движение по пешеходному переходу. Автомобили притормаживают и пропускают пешеходов. Все, кроме такси. По счастливой случайности водитель не успел набрать скорость. Удар ребёнка пришёлся по касательной. Мальчик упал и мать, буквально, вытащила его с самокатом из-под колёс. Раздосадованный водитель такси вышел и, размахивая руками, направился к пострадавшим.
Какие травмы получил ребёнок и стала ли мать оформлять ДТП, неизвестно. Очевидец поспешил покинуть место происшествия.
Напомним, 19 сентября пенсионер на “Жигулях” сбил женщину с четырёхлетним ребёнком в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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