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Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

Рубрика: проиcшествия

12.09.2019 19:35

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В ДТП столкнулись «Мерседес» и «Тойота»; у виновника аварии повреждена передняя часть, а у второго автомобиля – правые двери и крыло.

Авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Селезнёва в Новосибирске, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

По словам полицейских столкнулись два седана: Mercedes-Benz E-Klasse и Toyota Allion. Водитель «Мерседеса» пытался переехать перекрёсток на красный свет. Ему навстречу вылетела «Тойота», поворачивавшая налево. После удара немецкий седан врезался в дорожное ограждение. У автомобиля-виновника в аварии повреждена передняя часть, а у «Аллиона» – правые двери и крыло. 

«Сигнал поступил в 17:15. В результате аварии, водитель «Тойоты» получил травму головы. Сейчас он госпитализирован в больницу. На месте работают сотрудники ГАИ, составляют протокол ДТП», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, 11 сентября 2019 года мужчина попал в больницу после ДТП в Новосибирске.

Дарья Мелехова

Теги: аварии полиция нарушение

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Предложить новость

Школы для будущих академиков выбрала РАН в Новосибирске

сегодня 20:09 Общество 0 Коммент.

Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском

сегодня 19:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

сегодня 19:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы узнают секреты домов из бруса на празднике «Жить на природе»

сегодня 19:21 Афиша 0 Коммент.

Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года

сегодня 18:05 Политика 0 Коммент.

«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связи

сегодня 17:43 Общество 0 Коммент.

Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Неудачный подрыв банкомата в Новосибирске обернулся мягким приговором

сегодня 16:52 Общество 0 Коммент.

У авиакомпании S7 новый генеральный директор

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Двухэтажный дом загорелся в Новосибирске

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Европа Плюс дарит фитнес-браслет каждый будний день

сегодня 16:12 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего кемеровчанина

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников и Герман Греф обсудили вопросы цифровизации Новосибирской области

сегодня 15:23 Политика 0 Коммент.

Сбежать на полчасика: россияне врут ради ухода с работы

сегодня 14:26 Общество 0 Коммент.

«А скулы-то ненастоящие»: в сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

сегодня 14:17 Культура 0 Коммент.

Мать издевалась над приёмными детьми

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Учёные создали уникальный эмбрион-химеру

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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