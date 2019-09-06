Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

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В ДТП столкнулись «Мерседес» и «Тойота»; у виновника аварии повреждена передняя часть, а у второго автомобиля – правые двери и крыло.

Авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Селезнёва в Новосибирске, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам полицейских столкнулись два седана: Mercedes-Benz E-Klasse и Toyota Allion. Водитель «Мерседеса» пытался переехать перекрёсток на красный свет. Ему навстречу вылетела «Тойота», поворачивавшая налево. После удара немецкий седан врезался в дорожное ограждение. У автомобиля-виновника в аварии повреждена передняя часть, а у «Аллиона» – правые двери и крыло.

«Сигнал поступил в 17:15. В результате аварии, водитель «Тойоты» получил травму головы. Сейчас он госпитализирован в больницу. На месте работают сотрудники ГАИ, составляют протокол ДТП», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, 11 сентября 2019 года мужчина попал в больницу после ДТП в Новосибирске.