Житель Кузбасса избил приятеля чайником

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Житель Кузбасса избил приятеля чайникомРубрика: проиcшествия
12.09.2019 11:12
Фото с сайта Pixabay.com
Мужчина испугался и сразу вызвал полицию и врачей; спасти пострадавшего не удалось.
Мужчина убил знакомого после ссоры в Новокузнецке. Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.
По данным следствия, в марте 2019 года мужчины выпивали вместе. Один из приятелей оскорбил второго, использовав нецензурную лексику. Из-за этого обвиняемый накинулся на обидчика с металлическим чайником, которым избил друга. Затем мужчина ударил собутыльника ножом по шее. После совершённого, злоумышленник испугался и сам вызвал пострадавшему полицию и скорую помощь, однако спасти человека не удалось.
На данный момент завершено расследование уголовного дела. Жителя Новокузнецка обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего». Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.
Напомним, в августе 2019 года криминальный авторитет забил конкурента табуреткой.
Дарья Мелехова
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