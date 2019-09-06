Новосибирский зять со свёкром воплотили убийство нелюбимой тёщи в Барнауле

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Мужчины долго избивали женщину руками ногами и бутылкой от спиртного; после убийства обвиняемые бросили её тело на пустыре.

Житель Новосибирска вместе со своим отцом убил собственную тёщу. Сейчас расследование по этому делу завершено и обвинительное заключение направлено в суд. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили на сайте прокуратуры Алтайского края.

По данным следствия, у мужчины давно не ладились отношения с тёщей. В октябре 2018 года обвиняемый и его отец встретили женщину и затащили её в машину. В автомобиле злоумышленники избили женщину руками, ногами и бутылкой из-под спиртного, после чего задушили.

Тело убитой было обнаружено на пустыре рядом с проспектом Космонавтов в центре города.

Мужчины обвиняются по двум статьям: «Похищение» и «Убийство». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 12 августа 2019 года алтаец задушил возлюбленную поясом от халата.