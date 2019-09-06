Бабушку и деда убил пьяный житель Тюменской области

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Бабушку и деда убил пьяный житель Тюменской областиРубрика: проиcшествия
13.09.2019 16:35
Фото с сайта Pixabay.com
Мужчина пришёл в гости к родственникам и поссорился с ними; на него заведено уголовное дело.
Молодой парень убил двоих пожилых родственников в Тюменской области. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, мужчина пришёл пьяным в гости к бабушке и деду. Во время общения они поссорились, и обвиняемый начал бить пожилых людей. От полученных травм оба скончались на месте. Мужчина обвиняется в убийстве двоих людей.
На данный момент устанавливаются обстоятельства преступления.
Напомним, 10 сентября 2019 года трое жителей Кузбасса убили пенсионера из-за телевизора.
Дарья Мелехова
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