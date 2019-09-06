Блогер из Новосибирска победила в конкурсе от YouTube

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Блогер из Новосибирска победила в конкурсе от YouTubeРубрика: общество
13.09.2019 08:25
фото Юлии Ким из Instagram
Девушка рассказывает о минимализме и веганстве; она вошла в список из 12 самых перспективных видеоблогеров.
Юлия Ким, известная в сети как Yulia Kurkuma, стала победительницей конкурса NextUp, который организует видеохостинг YouTube. Информация об этом появилась в официальном блоге компании Google.
Девушка снимает и выкладывает в интернете ролики о минимализме, веганстве, осознанном потреблении и том, как жить этично в современном мире. На канал Юлии подписано больше 54 тысяч человек, а общее количество просмотров всех видео перевалило за 2,6 миллиона.
Конкурс NextUp проводится, чтобы определить самых перспективных и талантливых видеоблогеров, на которых стоит обратить внимание. В этом году было подано 675 заявок на участие из России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Из них эксперты выбрали лишь 12 каналов. Основными критериями стали оригинальность контента и потенциал для развития.
Победители пройдут пятидневный курс со специалистами из YouTube в Москве, посетят различные мастер-классы, пообщаются с топовыми блогерами, а в конце получат сертификат на покупку профессионального оборудования.
Напомним, в середине августа блогер Илья Варламов назвал Новосибирск грязным городом с дикими водителями.
Никита Минин
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