Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска

Фото со страницы Яны Рейн в социальной сети "ВКонтакте"

Три месяца назад Яна Рейн, мама погибшей Алисы Савиной, создала петицию с призывом купить для инфекционной больницы №3 города Новосибирска компьютерный томограф; 9 сентября были объявлены торги на покупку дорогостоящего оборудования.

Девять месяцев после гибели семилетней девочки и три месяца после размещения петиции в интернете потребовалось региональному министерству здравоохранения для того, чтобы объявить конкурсные торги на приобретение и поставку компьютерного томографа для Детской инфекционной больницы №3.

В конце декабря прошлого года у Алисы Савиной резко поднялась температура. Мама сразу же вызвала к девочке врача из детской поликлиники. Осмотрев больного ребёнка, дежурный доктор поставил стандартный диагноз – ОРВИ и назначил противовирусное. Однако Алисе лучше не становилось. Температура не снижалась, а стабильно держалась на отметке 40 градусов. Каждые 4-5 часов девочка принимала жаропонижающие препараты. Но результата от них не было.

Повторно пришедший дежурный врач из детской поликлиники и вызванный фельдшер скорой помощи продолжали настаивать на поставленном диагнозе – ОРВИ. В ночь на 27 декабря девочке стало намного хуже. Электронный градусник громко запищал на отметке 42 градуса и… сломался.

«Скорая приехала быстро. Вторая бригада реанимации подоспела ещё минут через 10-15. Всё как во сне. Ужасном сне…», — напишет позже Яна у себя на странице в «ВКонтакте».

Как рассказала мама девочки Сиб.фм, на скорой их доставили в Детскую городскую клиническую больницу №3.

«Полтора часа врачи стабилизировали состояние Алисы. Медики предупредили, что в таком состоянии дочку должны без промедления положить в реанимацию. Но на деле оказалось все совсем не так», — рассказала Яна Рейн.

Несмотря на то, что ещё по дороге в больницу врачи-реаниматологи предупредили дежурного доктора о тяжёлом состоянии ребёнка по телефону, в приёмном отделении настояли, чтобы Алису сначала привезли к ним.

В то время когда Яна отвечала на вопросы дежурного врача, который заполнял необходимые документы, Алиса лежала у неё на коленях. Врачи скорой помощи, доставившие их, не покидали больницу и постоянно спрашивали: «Где реаниматолог?». Но девочка его не дождалась. У неё начались судороги, и она впала в кому.

Почти две недели Алиса боролась за жизнь. Но болезнь оказалась сильнее. 10 января сердце ребёнка остановилось. В заключении о смерти судебно-медицинский эксперт написал, что девочка умерла из-за отёка мозга, возникшего в результате менингоэнцефалита.

Полгода Яна Рейн собиралась с силами и мыслями. За это время были написаны сотни жалоб и писем в различные ведомства. 14 июня она создала петицию на сайте change.org. За три дня её подписали более ста тысяч человек.

Мама девочки пишет, что в одном из крупнейших детских лечебных учреждений нет ни компьютерного томографа, ни аппарата МРТ.

«Только в январе 2019 года в этой больнице умерло двое детей, а проведенная вовремя современная диагностика, могла спасти жизни деткам», — написала Яна в петиции и попросила власти обеспечить лечебное учреждение необходимой аппаратурой для качественной диагностики поступивших маленьких пациентов.

Через несколько дней под опубликованной петицией Яна написала о том, что в министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили о нецелесообразности приобретения томографа в Детскую инфекционную больницу №3 города Новосибирска.

Однако 9 сентября на сайте госзакупок появился лот «Поставка медицинского оборудования: Компьютерный рентгеновский томограф (16-ти-срезовый)» стоимостью 23 миллиона рублей. В конкурсной документации указано, что аппарат будет установлен в Детскую инфекционную больницу №3. Аукцион на поставку медицинского оборудования состоится 20 сентября. По условиям, оборудование должно быть поставлено в лечебное учреждение в течение трёх месяцев после подписания контракта.

Яна Рейн очень надеется, что данный аппарат сбережёт жизни и здоровье других детей.

Напомним, 13 сентября стало известно, что петицию в защиту томского подростка, ударившего по капоту автомобиля, задавившего щенка, подписали более 200 тысяч человек.