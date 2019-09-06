Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

Фото ГУ МВД России по Томской области

В Томской области у 67-летнего гражданина сотрудники полиции обнаружили и изъяли боевые патроны к нарезному оружию; мужчине грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.

У жителя Парабельского района Томской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 229 патронов калибра 5,6 мм к нарезному огнестрельному оружию. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Томской области.

Как стало известно, пенсионер 1952 года рождения обвиняется в незаконном хранении боеприпасов. У мужчины отсутствовала лицензия на приобретение и хранение оружия и патронов к нему.

Пенсионер пояснил сотрудникам полиции, что он приобрёл боеприпасы у незнакомого мужчины. В настоящее время патроны изъяты полицейскими. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за незаконное приобретение, хранение оружия, его частей или боеприпасов – лишение свободы на срок до четырёх лет.

Напомним, 30 августа Железнодорожный суд Новосибирска приговорил женщину, подобравшую два патрона на улице, к судебному штрафу в размере 5 тысяч рублей.