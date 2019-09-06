Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

Лента новостейПредложить новость
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки
Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионераРубрика: проиcшествия
13.09.2019 12:42
Фото ГУ МВД России по Томской области
В Томской области у 67-летнего гражданина сотрудники полиции обнаружили и изъяли боевые патроны к нарезному оружию; мужчине грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.
У жителя Парабельского района Томской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 229 патронов калибра 5,6 мм к нарезному огнестрельному оружию. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Томской области.
Как стало известно, пенсионер 1952 года рождения обвиняется в незаконном хранении боеприпасов. У мужчины отсутствовала лицензия на приобретение и хранение оружия и патронов к нему.
Пенсионер пояснил сотрудникам полиции, что он приобрёл боеприпасы у незнакомого мужчины. В настоящее время патроны изъяты полицейскими. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за незаконное приобретение, хранение оружия, его частей или боеприпасов – лишение свободы на срок до четырёх лет.
Напомним, 30 августа Железнодорожный суд Новосибирска приговорил женщину, подобравшую два патрона на улице, к судебному штрафу в размере 5 тысяч рублей.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки
Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Новости по теме
Популярное