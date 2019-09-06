Браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль в Новосибирской области

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В Доволенском районе вынесен приговор по делу о незаконной охоте; мужчины застрелили трёх косуль.

Два жителя Новосибирской области признаны виновными в незаконной охоте, и теперь им придётся заплатить крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что зимой 2019 года мужчины без надлежащего разрешения преследовали животных в лесах Доволенского района на автомобиле «Сузуки Гранд Витара». Во время охоты браконьеры подстрелили из ружья трёх сибирских косуль, чем причинили животному миру ущерб.

Зачинщику охоты придётся заплатить 520 тысяч рублей штрафа, а его напарнику – 500 тысяч. Также суд удовлетворил иск о взыскании причинённого ущерба на сумму 360 тысяч рублей. Кроме этого, у мужчин конфисковали автомобиль и оружие.

Напомним, 12 сентября стало известно, что любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском.