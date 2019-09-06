Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Седан влетел в кроссовер на скорости от 40 до 50 километров в час; от удара первый автомобиль слетел в кювет.

Девушка пострадала в ДТП на улице Краузе коло дома 19 в Калининском районе Новосибирска, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам полицейских, седан Toyota Exiv влетел в кроссовер Toyota RAV4 на скорости 40-50 километров в час. Водитель кроссовера в это время пытался развернуться От удара он слетел в кювет.

По словам очевидцев в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» , девушка-пассажир кроссовера от удара она потеряла сознание. Скорая помощь увезла пострадавшую в бессознательном состоянии в больницу. В Пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области эту информацию не подтвердили.

«В ходе аварии девушка-пассажир кроссовера ударилась. Однако все участники ДТП после медосмотра от госпитализации отказались» – рассказали в ведомстве.

Напомним, 12 сентября 2019 года новосибирец разбил голову из-за лихача на «Мерседесе».