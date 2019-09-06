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Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

13.09.2019 20:38

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Седан влетел в кроссовер на скорости от 40 до 50 километров в час; от удара первый автомобиль слетел в кювет.

Девушка пострадала в ДТП на улице Краузе коло дома 19 в Калининском районе Новосибирска, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам полицейских, седан Toyota Exiv влетел в кроссовер Toyota RAV4 на скорости 40-50 километров в час. Водитель кроссовера в это время пытался развернуться От удара он слетел в кювет.

По словам очевидцев в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» , девушка-пассажир кроссовера от удара она потеряла сознание. Скорая помощь увезла пострадавшую в бессознательном состоянии в больницу. В Пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области эту информацию не подтвердили.

«В ходе аварии девушка-пассажир кроссовера ударилась. Однако все участники ДТП после медосмотра от госпитализации отказались» – рассказали в ведомстве.

Напомним, 12 сентября 2019 года новосибирец разбил голову из-за лихача на «Мерседесе».

Дарья Мелехова

Теги: происшествия ДТП МВД авария

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сегодня 21:09 Хроника 0 Коммент.

Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске

сегодня 20:38 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 20:07 0 Коммент.

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Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

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сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали сроки

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

сегодня 15:53 Экономика 0 Коммент.

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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