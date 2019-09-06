Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя

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Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголяРубрика: бизнес, работа, общество
13.09.2019 12:13
фото с сайта pixabay.com
Компания занималась продажей крепкого алкоголя без лицензии; нарушителем оказался директор известного паба.
С марта по июнь текущего года компания ООО «Комфорт-Девелопмент» занималась продажей крепкого алкоголя без лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Организация поставляет крепкие алкогольные напитки в рестораны.
По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Комфорт-Девелопмент» существует с 2016 года. Основным родом деятельности указаны операции с недвижимым имуществом. Генеральный директор фирмы связан с ещё несколькими компаниями, представляющими услуги в сфере ресторанного бизнеса. Одна из них – ООО «Манчестер Компани». На эту фирму зарегистрирован новосибирский ресторан Manchester pub & Club. Франшиза знаменитого британского паба заработала в Новосибирске в 2015 году.
Генерального директора ООО «Комфорт-Девелопмент» оштрафовали на 250 тысяч рублей по статье «оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии». По данным прокуратуры, после проведённой проверки гендиректор устранил причины нарушения и получил лицензию на продажу алкоголя.
Напомним, накануне в Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя.
Эмиль Фукс
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