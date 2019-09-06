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Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

Рубрика: общество

13.09.2019 16:50

Фото Сиб.фм

Руководитель Новосибирской специальной музыкальной школы пройдёт повторную аттестацию, однако точная дата ещё неизвестна.

Александр Марченко пройдёт повторную аттестацию в Министерстве культуры РФ. Об этом рассказали в образовательном учреждении. Как ранее сообщал Сиб.фм, учредитель не продлил контракт с руководителем уникального образовательного учреждения. Тогда педагоги по собственной инициативе составили письмо в адрес министра культуры РФ, администрации президента России, комитета культуры Государственной думы РФ. 

«Официального подтверждения этому решению ещё нет. Ждём сегодня или в понедельник», – рассказала Сиб.фм Людмила Гончарова.

Она добавила, что родители учеников также выступили в поддержку Александра Марченко. В интернете была создана петиция, которая за ночь набрала более 3500 подписей.

Напомним, в департаменте культуры Новосибирска объяснили увольнение директора музыкальной школы № 2 недоразумением.

 

Анатолий Якимов

Теги: увольнение культура Новосибирск музыкальная школа

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сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали сроки

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«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

До Новосибирска докатилась волна алтайского землетрясения

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»

сегодня 13:38 Экономика 0 Коммент.

Роскачество: в список лучших смартфонов попали новые модели

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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