Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

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Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторноРубрика: общество
13.09.2019 16:50
Фото Сиб.фм
Руководитель Новосибирской специальной музыкальной школы пройдёт повторную аттестацию, однако точная дата ещё неизвестна.
Александр Марченко пройдёт повторную аттестацию в Министерстве культуры РФ. Об этом рассказали в образовательном учреждении. Как ранее сообщал Сиб.фм, учредитель не продлил контракт с руководителем уникального образовательного учреждения. Тогда педагоги по собственной инициативе составили письмо в адрес министра культуры РФ, администрации президента России, комитета культуры Государственной думы РФ.
«Официального подтверждения этому решению ещё нет. Ждём сегодня или в понедельник», – рассказала Сиб.фм Людмила Гончарова.
Она добавила, что родители учеников также выступили в поддержку Александра Марченко. В интернете была создана петиция, которая за ночь набрала более 3500 подписей.
Напомним, в департаменте культуры Новосибирска объяснили увольнение директора музыкальной школы № 2 недоразумением.
Анатолий Якимов
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