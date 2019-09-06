Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

Фото Сиб.фм

Руководитель Новосибирской специальной музыкальной школы пройдёт повторную аттестацию, однако точная дата ещё неизвестна.

Александр Марченко пройдёт повторную аттестацию в Министерстве культуры РФ. Об этом рассказали в образовательном учреждении. Как ранее сообщал Сиб.фм, учредитель не продлил контракт с руководителем уникального образовательного учреждения. Тогда педагоги по собственной инициативе составили письмо в адрес министра культуры РФ, администрации президента России, комитета культуры Государственной думы РФ.

«Официального подтверждения этому решению ещё нет. Ждём сегодня или в понедельник», – рассказала Сиб.фм Людмила Гончарова.

Она добавила, что родители учеников также выступили в поддержку Александра Марченко. В интернете была создана петиция, которая за ночь набрала более 3500 подписей.

Напомним, в департаменте культуры Новосибирска объяснили увольнение директора музыкальной школы № 2 недоразумением.