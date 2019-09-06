Два человека погибли в страшном ДТП на Алтае

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Два человека погибли в страшном ДТП на АлтаеРубрика: проиcшествия
13.09.2019 11:24
Фото с сайта «Змеиногорский вестник»
Четыре человека пострадали в ДТП на одной из междугородних трасс; двое из них погибли.
В лобовом столкновении прошедшей ночью погибли два человека, сообщает МО МВД России «Змеиногорский». ДТП произошло на трассе Змеиногорск – Староалейское, столкнулись ВАЗ-2114 и «Рено Дастер».
Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте до приезда скорой помощи. Второй пассажир ВАЗа находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, как и водитель иномарки.
Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в результате неосторожного обгона. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, накануне в Новосибирске госпитализировали четырёх человек после ДТП.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
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