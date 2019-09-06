Два человека погибли в страшном ДТП на Алтае

Фото с сайта «Змеиногорский вестник»

Четыре человека пострадали в ДТП на одной из междугородних трасс; двое из них погибли.

В лобовом столкновении прошедшей ночью погибли два человека, сообщает МО МВД России «Змеиногорский». ДТП произошло на трассе Змеиногорск – Староалейское, столкнулись ВАЗ-2114 и «Рено Дастер».

Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте до приезда скорой помощи. Второй пассажир ВАЗа находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, как и водитель иномарки.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в результате неосторожного обгона. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, накануне в Новосибирске госпитализировали четырёх человек после ДТП.