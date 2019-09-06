Двух младенцев выкинула мать из окна из-за кривых ног

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Мать выбросила из окна своего малыша и ребёнка соседки по палате; женщина может провести всю жизнь в тюрьме.

Двух новорождённых девочек нашли утром 9 сентября у стен роддома без признаков жизни, сообщает прокуратура Узбекистана. Выяснилось, что новорождённых выбросила из окна 23-летняя мать одной из них. За неделю до трагедии у двоих женщин из одной палаты приняли роды.

Одна из девочек родилась с врождённой патологией – у малышки были искривлены ноги. Мать не выдержала такой новости и в порыве гнева выбросила свою больную дочь в окно. На этом женщина не остановилась – следом она таким же образом убила ребёнка соседки по палате. Девочек доставили в реанимацию, однако спасти их не удалось.

Прокуратура уже возбудила два уголовных дела. Сотрудникам больницы предъявили обвинение в халатности, а мать за убийство может получить до 25 лет колонии или пожизненное заключение.

Напомним, на прошлой неделе в Омске из окна пятого этажа выпала пятилетняя девочка.