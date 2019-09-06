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Двухлетняя девочка задушила собственную мать

Рубрика: проиcшествия

13.09.2019 12:41

Фото с сайта shutterstock.com

Ребёнок случайно зажал шею матери стеклоподъёмником машины; муж не успел спасти женщину.

Двухлетняя девочка случайно задушила собственную мать в деревне Старое Село в Брестской области Белоруссии. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщило издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Двадцатилетняя женщина отдыхала в населённом пункте вместе с семьёй. В один день муж нашёл супругу зажатой стеклом передней двери автомобиля. Она была без сознания. Мужчина выбил стекло и вызвал жене скорую помощь, однако спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась в реанимационном отделении больницы.

По словам Дмитрия Иванюка, по предварительным данным, мать хотела достать дочь из машины через открытое окно, а девочка в то же время нажала на кнопку стеклоподъёмника.

На данный момент следователи выясняют подробности произошедшего.

Напомним, в июле 2019 года в Красноярске внук задушил прабабушку из жалости.

 

Дарья Мелехова

Теги: автомобили дети смерть

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сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные авианаправления из Новосибирска

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки

сегодня 09:57 Хроника 0 Коммент.

Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Видео: свадебное платье Ксении Собчак попало в сеть

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые страшные фильмы ужасов 80-х

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

сегодня 08:54 Общество 0 Коммент.

Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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