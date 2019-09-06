Двухлетняя девочка задушила собственную мать

Фото с сайта shutterstock.com

Ребёнок случайно зажал шею матери стеклоподъёмником машины; муж не успел спасти женщину.

Двухлетняя девочка случайно задушила собственную мать в деревне Старое Село в Брестской области Белоруссии. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщило издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Двадцатилетняя женщина отдыхала в населённом пункте вместе с семьёй. В один день муж нашёл супругу зажатой стеклом передней двери автомобиля. Она была без сознания. Мужчина выбил стекло и вызвал жене скорую помощь, однако спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась в реанимационном отделении больницы.

По словам Дмитрия Иванюка, по предварительным данным, мать хотела достать дочь из машины через открытое окно, а девочка в то же время нажала на кнопку стеклоподъёмника.

На данный момент следователи выясняют подробности произошедшего.

Напомним, в июле 2019 года в Красноярске внук задушил прабабушку из жалости.