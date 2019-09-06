Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ

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Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТРубрика: общество, культура
13.09.2019 17:12
Фото из архива Сиб.фм
Бывшему министру культуры Новосибирской области Игорю Решетникову предложили заняться подготовкой юбилейных мероприятий в Новосибирском театре оперы и балета; в 2020 году НОВАТу исполнится 75 лет.
Стало известно возможное место работы ушедшего на прошлой неделе министра культуры Игоря Решетникова. Как сообщил Сиб.фм источник, близкий к ситуации, экс-министр будет советником художественного руководителя НОВАТа.
«Игорь Владимирович будет заниматься подготовкой 75-летнего юбилея Новосибирского театра оперы и балета», – сообщил источник Сиб.фм.
4 сентября Андрей Травников согласовал отставку Игоря Решетникова с поста министра культуры Новосибирской области
Напомним, информация об отставке Игоря Решетникова появилась 3 сентября.
Анатолий Якимов
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