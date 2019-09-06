Это произвол и безрассудство: новосибирцы отреагировали на предложение поднять тарифы на капремонт

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Это произвол и безрассудство: новосибирцы отреагировали на предложение поднять тарифы на капремонтРубрика: экономика, общество
13.09.2019 15:34
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирске вынесли на обсуждение проект постановления об увеличении взносов на капитальный ремонт; мнения жителей области будут собирать ещё пять дней.
В Новосибирске продолжается обсуждение инициативы регионального министерства ЖКХ и энергетики. Суть предложения сводится к повышению тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов. За ближайшие три года суммарное повышение может составить 40 % от действующего тарифа. Если посчитать, что с 7 рублей тариф вырастет до 10 с квадратного метра, умножить на площадь жилья и на 12 месяцев, сумма получится весьма солидная. С трёхкомнатной квартиры в «хрущёвке», например, в год придётся отдавать больше шести тысяч.
На сайте «Электронная демократия Новосибирской области» выложили проект постановления правительства и предложили жителям региона высказать своё мнение.
По состоянию на пятницу, 13 сентября, в обсуждении документа приняли участие 69 человек, 14 из них оставили свои комментарии.
«Это произвол и безрассудство. А вы подумали с чего будут платить пенсионеры, инвалиды эти деньги??? А многодетные семьи? Против категорически, вы посмотрите куда сейчас идут деньги на капремонты, в карманы управляющих компаний вот куда, подъезды не ремонтируются толком, ничего не делается, а тарифы только растут. Подумайте хорошенько и пересмотрите данное решение», – написал Д. Д. Шведов (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим. Сиб.фм).
«Это просто безобразие, не вижу причины повышения взносов на кап. ремонт, пусть инициаторы повышения объяснят. Это деньги населения — целевые(жильцов домов, на отдельных счетах), на другие нужды тратить нельзя. ЖКХ какое отношение имеет к этим деньгам?» – пишет А. В. Сурин.
«Категорически против повышения тарифов. Во — первых, вся система капитального ремонта — афера. Во-вторых, большая часть нас тютя в тютю живет сводя концы с концами», – сообщает А. В. Рябко.
Обсуждение предложенной министерством ЖКХ и энергетики инициативы активно идёт и в группе сервиса Яндекс.Район.
«Это уже не мелочи.Привезти путина в новосибирск и пусть руководитель фонда на площади ленина президенту и народу расказывает сказки.Чем мы хуже жителетулунаГде люди рассказали все напрямую», – пишет Любовь Б.
Обсуждение проекта постановления о повышении тарифов на капремонт завершится 18 сентября.
Напомним, 9 августа Сиб.фм стало известно о возможном повышении тарифов на капремонт на 26 %.
Татьяна Картавых
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