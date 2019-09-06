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Эвакуировали людей из «Галереи Новосибирск»Рубрика: проиcшествия
13.09.2019 21:32
Фото Сиб.фм
В пятницу, 13 сентября, в одном из крупнейших торговых центров города – «Галерея Новосибирск» сработала пожарная сигнализация; из здания эвакуировали посетителей и персонал.
Из торгового центра «Галерея Новосибирск» ввели посетителей и персонал. Как сообщил с места событий корреспондент Сиб.фм, в пятницу, 13 сентября, около 20:30 к зданию подъехало шесть пожарных машин.
Спасатели объяснили своё прибытие тем, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Однако, посетители отмечают, что никаких звуковых сигналов или сообщений о возгорании, а также призывов покинуть помещение они не слышали.
«Большое количество пожарных автомобилей объясняется тем, что здание имеет большую площадь. Спасатели будут находиться у «Галереи Новосибирск ещё некоторое время», — пояснили сотрудники МСЧ.
По их словам, необходимо проверить все помещения.
Напомним, 9 августа в торговом центре «Сан Сити» эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Анатолий Якимов
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