Эвакуировали людей из «Галереи Новосибирск»

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В пятницу, 13 сентября, в одном из крупнейших торговых центров города – «Галерея Новосибирск» сработала пожарная сигнализация; из здания эвакуировали посетителей и персонал.

Из торгового центра «Галерея Новосибирск» ввели посетителей и персонал. Как сообщил с места событий корреспондент Сиб.фм, в пятницу, 13 сентября, около 20:30 к зданию подъехало шесть пожарных машин.

Спасатели объяснили своё прибытие тем, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Однако, посетители отмечают, что никаких звуковых сигналов или сообщений о возгорании, а также призывов покинуть помещение они не слышали.

«Большое количество пожарных автомобилей объясняется тем, что здание имеет большую площадь. Спасатели будут находиться у «Галереи Новосибирск ещё некоторое время», — пояснили сотрудники МСЧ.

По их словам, необходимо проверить все помещения.

Напомним, 9 августа в торговом центре «Сан Сити» эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной сигнализации.