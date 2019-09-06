Фамильное приспособление для зарядки патронов продаёт новосибирец почти за восемь миллионов

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Фамильное приспособление для зарядки патронов продаёт новосибирец почти за восемь миллионовРубрика: общество
14.09.2019 07:21
Фото с сайта avito.ru
Раритет передавался из поколения в поколение; в плане цены продавец готов пойти на уступки.
Новосибирец продаёт старинное приспособление для зарядки патронов за 7999999 Объявление появилось на сайте avito.ru.
Мужчина утверждает, что конструкция старинная, передавалась через несколько поколений.
«Мне она досталась от бабушки, ей от её бабушки и так далее. В общем, у товара богатая история», – пишет автор.
Также новосибирец отмечает, что готов снизить цену по необходимости, так как он очень заинтересован в продаже.
Среди товаров мужчины это приспособление – самое дорогое, в остальных объявлениях цена не превышает 500 тысяч. За такую сумму он продаёт автомобиль.
Напомним, в июле 2019 года мужской костюм за 28 миллионов рублей продавал житель Новосибирска.
Дарья Мелехова
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