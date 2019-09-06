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Фамильное приспособление для зарядки патронов продаёт новосибирец почти за восемь миллионов

Рубрика: общество

14.09.2019 07:21

Фото с сайта avito.ru

Раритет передавался из поколения в поколение; в плане цены продавец готов пойти на уступки.

Новосибирец продаёт старинное приспособление для зарядки патронов за 7999999 Объявление появилось на сайте avito.ru.

Мужчина утверждает, что конструкция старинная, передавалась через несколько поколений.

«Мне она досталась от бабушки, ей от её бабушки и так далее. В общем, у товара богатая история», – пишет автор.

Также новосибирец отмечает, что готов снизить цену по необходимости, так как он очень заинтересован в продаже.

Среди товаров мужчины это приспособление – самое дорогое, в остальных объявлениях цена не превышает 500 тысяч. За такую сумму он продаёт автомобиль.

Напомним, в июле 2019 года мужской костюм за 28 миллионов рублей продавал житель Новосибирска.

Дарья Мелехова

Теги: торговля Авито продажа

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Предложить новость

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

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Фамильное приспособление для зарядки патронов продаёт новосибирец почти за восемь миллионов

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Ручная енотовидная собака появилась в красноярском зоопарке

вчера 22:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске

вчера 20:38 Хроника 0 Коммент.

Охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской области

вчера 20:30 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» встретится с «Витязем»

вчера 20:07 0 Коммент.

Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с «S7» под Новосибирском

вчера 19:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирец может потерять 200 тысяч из-за открытого письма мэру

вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска приостановила увольнение перенёсшего инфаркт директора школы

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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