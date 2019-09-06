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ХК «Сибирь» обыграла «Динамо Мн»

Рубрика: общество, спорт

13.09.2019 01:50

фото с сайта хк "сибирь"

Минское «Динамо» встретило на своём льду новосибирцев на очередном матче регулярного чемпионата КХЛ; напряжённая игра завершилась в пользу «Сибири» со счётом 3:1

Счёт открыли хозяева – на пятой минуте гол забил Шейн Принс. Примечательно, что прошлый сезон североамериканский хоккеист отыграл за «Сибирь». Ответную шайбу в меньшинстве новосибирцы забросили за четыре минуты до конца первого периода – оформил Микаэль Руохомаа. На перерыв команды ушли с равным счётом.

Вторая двадцатиминутка началась с довольно неактивной атаки «Сибири». Гости не смогли реализовать большинство. Однако к концу периода новосибирцы сразу после тайм-аута сумели обойти «Динамо» – Руохомаа оформил дубль. Опасный момент для «Сибири» произошел за минуту до конца периода – сибиряки вновь оказались в меньшинстве, но смогли сдержать атаку хозяев. Счёт в конце второго периода – 1:2.

В активную атаку перешла «Сибирь» в последнем периоде. Новосибирцы увеличили разрыв еще на одну шайбу, несмотря на численное преимущество «Динамо» – отличился Егор Миловзоров. За оставшиеся 10 минут минский клуб не смог отыграться – «Сибирь» победила со счетом 3:1.

Это третья победа новосибирской команды за пять матчей сезона. Следующую игру сибиряки проведут 14 сентября. «Сибирь» сыграет с подмосковным «Витязем» в гостях.

Напомним, 11 сентября «Сибирь» проиграла Санкт-Петербургскому «СКА» со счётом 4:2

Эмиль Фукс

Теги: Сибирь хоккей Победа

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Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» обыграла «Динамо Мн»

сегодня 01:50 Общество 0 Коммент.

General Motors объявил об отзыве автомобилей

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

“Квартету И” дали заслуженных

вчера 22:11 Культура 0 Коммент.

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вчера 21:25 Хроника 0 Коммент.

Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском

вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

вчера 19:35 Хроника 0 Коммент.

Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года

вчера 18:05 Политика 0 Коммент.

Силовики устроили «Шторм» на судоходном шлюзе Новосибирска

вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связи

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы

вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Ай диваны: Сибирь даёт ответ «Икее»

вчера 16:41 Афиша 0 Коммент.

У авиакомпании S7 новый генеральный директор

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

Двухэтажный дом загорелся в Новосибирске

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Европа Плюс дарит фитнес-браслет каждый будний день

вчера 16:12 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске нашли официальных производителей фальсифицированного алкоголя

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего кемеровчанина

вчера 15:54 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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