ХК «Сибирь» обыграла «Динамо Мн»

фото с сайта хк "сибирь"

Минское «Динамо» встретило на своём льду новосибирцев на очередном матче регулярного чемпионата КХЛ; напряжённая игра завершилась в пользу «Сибири» со счётом 3:1

Счёт открыли хозяева – на пятой минуте гол забил Шейн Принс. Примечательно, что прошлый сезон североамериканский хоккеист отыграл за «Сибирь». Ответную шайбу в меньшинстве новосибирцы забросили за четыре минуты до конца первого периода – оформил Микаэль Руохомаа. На перерыв команды ушли с равным счётом.

Вторая двадцатиминутка началась с довольно неактивной атаки «Сибири». Гости не смогли реализовать большинство. Однако к концу периода новосибирцы сразу после тайм-аута сумели обойти «Динамо» – Руохомаа оформил дубль. Опасный момент для «Сибири» произошел за минуту до конца периода – сибиряки вновь оказались в меньшинстве, но смогли сдержать атаку хозяев. Счёт в конце второго периода – 1:2.

В активную атаку перешла «Сибирь» в последнем периоде. Новосибирцы увеличили разрыв еще на одну шайбу, несмотря на численное преимущество «Динамо» – отличился Егор Миловзоров. За оставшиеся 10 минут минский клуб не смог отыграться – «Сибирь» победила со счетом 3:1.

Это третья победа новосибирской команды за пять матчей сезона. Следующую игру сибиряки проведут 14 сентября. «Сибирь» сыграет с подмосковным «Витязем» в гостях.

Напомним, 11 сентября «Сибирь» проиграла Санкт-Петербургскому «СКА» со счётом 4:2